96,5% жителей уже сдают тару, но то, как вы это делаете, решает, попадет ли бутылка на переработку
Последний опрос жителей подтверждает, что депозитная система прочно закрепилась в ежедневных привычках общества — 96,5% населения используют её для сдачи упаковки напитков, что на 0,5 процентного пункта больше, чем в прошлом году. Высокий уровень использования отражается и в отношении общества: поддержка системы за год выросла на один процентный пункт и достигла 92%. Кроме того, 82% опрошенных считают, что система успешно выполняет свою основную цель — сокращает количество мусора в природе, и отмечают, что окружающая среда с момента её внедрения стала чище.
Эффективность депозитной системы подтверждается и интенсивностью использования: 98% жителей сдают всю или большую часть приобретённой упаковки с депозитом. Среди основных мотивирующих факторов называют возможность вернуть депозитную плату (62%) и снижение загрязнения окружающей среды (40%). Данные опроса показывают и улучшение качества услуги: жители всё реже сталкиваются с ситуациями, когда пункт приёма не работает или автомат временно недоступен. Хотя переполненные или неисправные автоматы остаются наиболее часто упоминаемой проблемой, общая динамика свидетельствует о постепенном и устойчивом улучшении системы, делая процесс сдачи упаковки всё более удобным и дружелюбным для пользователей.
Динамику доступности автоматов ясно отражают данные карты на сайте www.depozitapunkts.lv. Средний рейтинг автоматов в Латвии сейчас составляет 9,5 балла, что означает, что 95% рабочего времени они доступны пользователям и полноценно выполняют свои функции. Остальное время занимает опорожнение, уборка или техническое обслуживание — процессы, необходимые для обеспечения непрерывной и качественной работы. Рейтинг автоматов позволяет оценить и участие торговцев в поддержании системы: высокие показатели отражают почти бесперебойную доступность, тогда как низкие — особенно ниже 8 баллов — сигнализируют о недостаточной регулярности обслуживания. На динамику также влияют время суток и сезонность: по выходным автоматы заполняются быстрее, тогда как в будни нагрузка распределяется равномернее, обеспечивая более плавный процесс сдачи упаковки.
«Депозитная система создана так, чтобы она была удобна и доступна каждому, поэтому позитивные результаты опроса, подтверждающие как высокую поддержку, так и ответственное поведение жителей, являются важным показателем её значения и развития. В то же время качество работы системы во многом зависит от привычек пользователей. Если упаковка мятая, вставлена неправильно или не полностью пустая, автомат может её не принять. Достаточно нескольких простых привычек и ответственного подхода, чтобы система работала эффективно, и каждая упаковка попадала на переработку», — отмечает председатель правления SIA Depozīta iepakojuma operators (DIO) Микс Стуритис, призывая пользователей помнить несколько простых шагов, которые помогут сдать тару без задержек.
Рекомендации для быстрой и простой сдачи депозитной упаковки
Чтобы процесс сдачи проходил быстро, каждому рекомендуется начать с простого шага — заглянуть в карту пунктов на сайте www.depozitapunkts.lv и оценить рейтинг ближайших автоматов. Это позволяет понять, какие автоматы обслуживаются лучше и более доступны, а также избежать лишнего ожидания.
Далее важно убедиться, что на упаковке есть латвийский депозитный знак и штрихкод хорошо читаем: помятые этикетки могут затруднить сканирование. Перед сдачей упаковку нужно полностью опорожнить — это устраняет запахи и помогает поддерживать чистоту автоматов. В упаковку нельзя вкладывать посторонние предметы: крышки, бумагу, окурки и т. д. Только пустые упаковки могут быть переработаны или возвращены в оборот.
PET-бутылки и одноразовые стеклянные бутылки необходимо сдавать с закрученной крышкой, а многоразовые стеклянные бутылки — без крышки (её следует выбросить в контейнер для металла). Чтобы автомат быстро и точно распознал упаковку, её нужно вставлять дном вперёд и не спеша: слишком быстрые движения могут нарушить работу оборудования. В ручные автоматы нельзя засовывать руку слишком глубоко, чтобы не повредить сенсоры и обеспечить безопасное использование. Бутылки нестандартной формы лучше размещать на боку — так автомат точнее распознает изделие.
Соблюдение этих простых принципов позволяет гарантировать, что каждая упаковка попадёт на переработку и поможет сделать нашу среду чище, аккуратнее и устойчивее.
Интернет-опрос проведён в октябре 2025 года агентством MOZOKOT, база — Norstat Latvija. Участие приняли жители Латвии в возрасте от 18 до 74 лет (n=1009).