96,5% жителей уже сдают тару, но то, как вы это делаете, решает, попадет ли бутылка на переработку

Динамику доступности автоматов ясно отражают данные карты на сайте www.depozitapunkts.lv. Средний рейтинг автоматов в Латвии сейчас составляет 9,5 балла, что означает, что 95% рабочего времени они доступны пользователям и полноценно выполняют свои функции. Остальное время занимает опорожнение, уборка или техническое обслуживание — процессы, необходимые для обеспечения непрерывной и качественной работы. Рейтинг автоматов позволяет оценить и участие торговцев в поддержании системы: высокие показатели отражают почти бесперебойную доступность, тогда как низкие — особенно ниже 8 баллов — сигнализируют о недостаточной регулярности обслуживания. На динамику также влияют время суток и сезонность: по выходным автоматы заполняются быстрее, тогда как в будни нагрузка распределяется равномернее, обеспечивая более плавный процесс сдачи упаковки.