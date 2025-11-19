Открытый разговор о коже в Риге: дерматолог, психолог и диетолог поделятся опытом

Независимые исследования показывают, что 92% людей считают внешний вид кожи важным для общего самочувствия. В то же время 74% опрошенных признаются, что вынуждены соответствовать определённым стандартам внешности, а 66% молодых людей сталкивались с буллингом или проявлениями ненависти из-за своей внешности. «Результаты опроса Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV) показывают, что почти половина (47,9%) жителей Европы старше 18 лет сталкиваются в течение года как минимум с одной дерматологической проблемой. Именно эта широкая распространённость недовольства состоянием кожи и растущее понимание того, насколько сильно оно влияет на благополучие и качество жизни, побудили нас организовать это открытое мероприятие», — объясняет Юргита.