Открытый разговор о коже в Риге: дерматолог, психолог и диетолог поделятся опытом
23 ноября в торговом центре Akropole Alfa пройдёт открытая дискуссия о здоровье кожи «Что бы я хотел знать, когда был моложе?». Эксперты — дерматолог, диетолог, психолог и инфлюенсер — расскажут, как повседневные привычки, питание и стресс формируют состояние кожи и влияют на наше самочувствие. Участники смогут задать вопросы и получить практические советы, которые хотят услышать многие — но особенно те, кто когда-то был моложе и делал ошибки в уходе.
23 ноября в торговом центре Akropole Alfa состоится открытая панельная дискуссия о здоровье кожи «Что бы я хотел знать, когда был моложе?». «Это будут короткие беседы с экспертами о том, как наши повседневные привычки и выбор влияют на здоровье кожи, уровень энергии и общее самочувствие. Мы приглашаем всех присоединиться, узнать что-то новое и задать вопросы диетологу, психологу, дерматологу и инфлюенсеру, которые поделятся своим опытом», — рассказывает Юргита Черняускайте-Макаренко, организатор мероприятия и представитель Eucerin.
Независимые исследования показывают, что 92% людей считают внешний вид кожи важным для общего самочувствия. В то же время 74% опрошенных признаются, что вынуждены соответствовать определённым стандартам внешности, а 66% молодых людей сталкивались с буллингом или проявлениями ненависти из-за своей внешности. «Результаты опроса Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV) показывают, что почти половина (47,9%) жителей Европы старше 18 лет сталкиваются в течение года как минимум с одной дерматологической проблемой. Именно эта широкая распространённость недовольства состоянием кожи и растущее понимание того, насколько сильно оно влияет на благополучие и качество жизни, побудили нас организовать это открытое мероприятие», — объясняет Юргита.
Мероприятие организуется как путешествие во времени, в котором наш более взрослый и опытный «я» даёт советы самому себе в юности. С 13:00 до 15:30 дерматолог Анна Берзиня, нутрициолог Евгения Янсоне, психолог Кристине Балоде и инфлюенсер Ребека Басина обсудят:
- самые распространённые ошибки в уходе за кожей и способы их предотвращения;
- как стать грамотным потребителем и научиться разбираться в составах продуктов;
- как питание влияет на здоровье кожи;
- как стресс воздействует на тело и разум, и как вернуть контроль;
- как сформировать рутину ухода, которая соответствует именно вашему образу жизни, а не слепому следованию трендам.
Каждая мини-сессия будет продлится 20-30 минут, фокусируя внимание на практических аспектах ухода за кожей, осознанном потреблении, влиянии стресса и ежедневных привычек, которые мы формируем в молодости — осознанно или случайно. После каждой части будет возможность задать свой вопрос эксперту как лично, так и с помощью мобильного телефона.
Все желающие приглашаются посетить мероприятие вживую — повтор или запись не планируются.