Ринкевич: "Свет нашей свободы идет с запада, а не с востока, и борьба за светлую Латвию продолжается каждый день"
Отечество и свободу нужно защищать, а не играть с ними, заявил президент Эдгар Ринкевич, выступая у памятника Свободы в честь 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики. Он подчеркнул, что сила Латвии — в единстве, способности слышать друг друга и стремлении к светлому, свободному будущему.
«Если что-то не работает, это нужно исправлять, а не разрушать. Если мы не слушаем противоположное мнение, то и наше мнение теряет смысл. Будучи самоуверенными и упрямыми, мы потеряем друг друга. А сейчас мы нужны друг другу больше, чем когда-либо», — подчеркнул президент.
Эдгар Ринкевич отметил, что способность объединяться во имя хорошего у нас уже есть, и, подобно основателям Латвии, у всех нас остаётся общая цель — свободная и сильная Латвия.
«Мы не должны потерять свою Латвию, гоняясь за яркими блуждающими огоньками. Свет нашей свободы идёт с запада, а не с востока, и борьба за светлую Латвию продолжается каждый день», — заявил он.
Президент призвал дарить Латвии и друг другу добро, добавив, что у нас много хорошего и много силы. «Мы — сильный народ. Сила — в умении смотреть дальше и в умении слушать, сила — в общем пути, и сила — в способности найти общую тропинку даже там, где кажется тупик, на пути к большой цели», — сказал Ринкевич. Он подчеркнул, что у нас есть общий источник силы — наша Латвия.
Речь президента слушали несколько сотен человек, собравшихся на праздничный концерт у памятника Свободы.
Военный парад на набережной (18.11.25)
На набережной 11 Ноября в Риге состоялся торжественный военный парад, посвященный 107-летию Латвийской Республики. В нем приняли участие латвийские и ...
Факельное шествие (18.11.25)
Вечером 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики улицы Риги озарило традиционное факельное шествие, в котором приняли участие как минимум несколько тысяч ...
Возложение цветов к памятнику Свободы (18.11.25)
18 ноября 2025 года высшие должностные лица Латвии возложили цветы к памятнику Свободы.