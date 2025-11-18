Ринкевич: "Свет нашей свободы идет с запада, а не с востока, и борьба за светлую Латвию продолжается каждый день"

Президент призвал дарить Латвии и друг другу добро, добавив, что у нас много хорошего и много силы. «Мы — сильный народ. Сила — в умении смотреть дальше и в умении слушать, сила — в общем пути, и сила — в способности найти общую тропинку даже там, где кажется тупик, на пути к большой цели», — сказал Ринкевич. Он подчеркнул, что у нас есть общий источник силы — наша Латвия.