"Мы опять не готовы": эпидемиолог предрекает более опасную пандемию, чем Covid-19

По оценке Остерхолма, мировая система здравоохранения находится в состоянии «свободного падения». Он отмечает, что США и многие другие страны утратили способность быстро реагировать на угрозы: «Мы не так подготовлены, как когда-либо за время моей карьеры». Причины, по его словам, — политизация вопросов здравоохранения, отказ от международного сотрудничества и ослабление научных институтов. «Нам нужна комиссия наподобие той, что была создана после 11 сентября, — утверждает он. — Но сейчас на это нет ни малейшего шанса. Все заняты поиском виноватых, а не подготовкой к будущему».