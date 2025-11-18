"Мы опять не готовы": эпидемиолог предрекает более опасную пандемию, чем Covid-19
Мир стоит на пороге новой, потенциально более смертоносной пандемии, предупреждает эпидемиолог Майкл Остерхолм, подчеркивая, что человечество может оказаться менее готовым к угрозам, чем во времена Covid-19.
Мир может оказаться на пороге новой, куда более опасной пандемии, предупреждает международно признанный эпидемиолог Майкл Остерхолм — основатель Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний (CIDRAP) и соавтор новой книги «The Big One: How We Must Prepare for Future Deadly Pandemics».
Остерхолм, одним из первых публично заявивший, что Covid-19 перерастет в мировую пандемию, считает, что грядущая угроза может оказаться намного серьезнее. «Пандемий будет больше, — говорит он. — И некоторые из них могут быть гораздо хуже той, через которую мы недавно прошли». По его словам, в последние месяцы в китайских пещерах выявлены коронавирусы, сочетающие высокую заразность SARS-CoV-2 и смертность MERS.
По оценке Остерхолма, мировая система здравоохранения находится в состоянии «свободного падения». Он отмечает, что США и многие другие страны утратили способность быстро реагировать на угрозы: «Мы не так подготовлены, как когда-либо за время моей карьеры». Причины, по его словам, — политизация вопросов здравоохранения, отказ от международного сотрудничества и ослабление научных институтов. «Нам нужна комиссия наподобие той, что была создана после 11 сентября, — утверждает он. — Но сейчас на это нет ни малейшего шанса. Все заняты поиском виноватых, а не подготовкой к будущему».
Если новый вирус ударит сейчас
Остерхолм предупреждает, что отказ от исследований mRNA-технологий и сокращение международных программ может стоить миру критически важных инструментов. В случае новой пандемии вакцины могут появиться не вовремя, а мировые поставки лекарств и сырья окажутся под угрозой.
В книге приводится сценарий, в котором новый коронавирус мгновенно нарушает глобальные цепочки поставок: «Не хватало бы еды, лекарств, бытовых товаров, запчастей, даже гробов», — подчеркивают авторы.
Остерхолм напоминает, что пандемии не знают границ: «Бактерии и вирусы не признают национальных суверенитетов». По его словам, мир снова рискует повторить ошибку Covid-19 — когда богатые страны получили избыток вакцин, а бедные почти ничего. Чтобы избежать катастрофы, необходимо заранее планировать международное производство, распределение и транспортировку вакцин.
Он предупреждает, что будущая пандемия может поражать не только пожилых, как Covid-19. «В 1918 году половина жертв была в возрасте от 18 до 40 лет», — напоминает ученый.
«Пандемий не избежать. Но мы можем их укротить»
Несмотря на сложную ситуацию, Остерхолм подчеркивает: надежда есть, и борьба продолжается. Он убежден, что только сотрудничество, научные данные и готовность к коллективным решениям позволят смягчить удар новой «большой» пандемии.
«Мы не можем остановить пандемию от того, чтобы она началась. Но можем помочь сделать вирус менее разрушительным, если будем работать вместе. Я не сдамся», — говорит он.