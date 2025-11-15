Где получить медицинскую помощь во время длинных выходных?

Перед тем как решать самостоятельно ехать в приемное отделение, рекомендуется позвонить и уточнить, предоставляется ли там необходимая помощь. Например, в одних отделениях принимают при подозрении на перелом или необходимости наложить швы, а в других – при ожогах. Следует помнить, что обращение в приемное отделение не заменяет плановые услуги и предназначено только для острых случаев, когда нужна немедленная медицинская помощь.