Где получить медицинскую помощь во время длинных выходных?
Перед предстоящими выходными и государственными праздниками Национальная служба здравоохранения (NVD) напоминает о возможностях получения медицинской помощи при несложных и острых заболеваниях, а также в случаях, когда необходима срочная помощь врача.
Консультативный телефон семейных врачей – 66016001
В случае простых заболеваний, таких как простуда, боль в горле, небольшая температура, расстройства пищеварения, а также при обострении хронических болезней, рекомендуется связаться со специалистами консультативного телефона семейных врачей по номеру 66016001. Эксперты дадут медицинские советы о необходимых действиях. Консультацию можно получить и в ситуациях, когда есть сомнения, нужно ли немедленно обращаться к врачу или визит можно отложить до следующего рабочего дня.
Дежурные врачи в крупных городах Латвии
В крупнейших городах доступны услуги дежурных врачей. Дежурный врач оказывает те же услуги, что и семейный врач, и принимает пациентов очно. Актуальный график работы дежурных врачей и адреса приемов можно узнать на сайте NVD в разделе «Где получить медицинскую помощь?».
Пункты неотложной медицинской помощи и приемные отделения больниц
В случаях травм, ожогов, внезапного ухудшения состояния здоровья или других острых ситуаций помощь можно получить в ближайшем пункте неотложной помощи или в приемном отделении больницы.
Перед тем как решать самостоятельно ехать в приемное отделение, рекомендуется позвонить и уточнить, предоставляется ли там необходимая помощь. Например, в одних отделениях принимают при подозрении на перелом или необходимости наложить швы, а в других – при ожогах. Следует помнить, что обращение в приемное отделение не заменяет плановые услуги и предназначено только для острых случаев, когда нужна немедленная медицинская помощь.
В экстренных ситуациях – звонок 113 или 112
В ситуациях, угрожающих жизни, например при внезапной боли в груди, тяжелой травме или потере сознания, нужно немедленно звонить в Службу неотложной медицинской помощи по номеру 113 или по общему номеру экстренных служб 112.
NVD напоминает: чтобы избежать неприятных сюрпризов во время праздничных выходных, стоит заранее проверить домашнюю аптечку и убедиться, что в ней есть все необходимое, включая регулярно принимаемые лекарства и средства первой помощи. При хронических заболеваниях не стоит откладывать обновление рецептов, чтобы в выходные, когда семейный врач недоступен, не столкнуться с нехваткой необходимых препаратов.