Почему латвийцы теряют сотни евро, даже не подозревая об этом

По данным опроса, латвийцы чаще всего берут кредиты на ремонт квартиры, покупку автомобиля или лечение. Казалось бы, благие цели — но на дистанции в пять лет даже разница в несколько процентов по ставке превращается в ощутимую переплату. Например, при займе 5000 евро разница между 7,5% и 15,9% составит… внимание — более 1260 евро. За эти деньги можно было бы, скажем, обновить мебель или провести отпуск у моря.