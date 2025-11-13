Почему латвийцы теряют сотни евро, даже не подозревая об этом
В Латвии почти каждый четвёртый житель за последние пять лет хотя бы раз оформлял потребительский кредит. А каждый шестой — делал это не один раз. И, как выяснилось, треть из них даже не потрудилась сравнить предложения разных банков. Звучит знакомо? Ну да, «главное — быстро получить деньги, а разберёмся потом». Но именно это «потом» часто обходится в лишние сотни (а то и тысячи) евро.
Современный рынок кредитов — как шведский стол: предложений море, глаза разбегаются, а выбрать всё равно нужно одно. Эксперты банка Luminor напоминают — прежде чем подписывать договор, стоит сравнить хотя бы два предложения.
«Чтобы выбрать действительно выгодный кредит, перед оформлением любого займа, включая потребительский, рекомендуется сравнить как минимум два предложения. Важно помнить, что каждый может узнать, какой кредит ему доступен, в любой банке — это бесплатно и не накладывает никаких обязательств. Для получения предложения вовсе не обязательно быть клиентом конкретного банка: его может получить любой интересующийся кредитом всего за несколько минут, так как проверка данных в кредитных регистрах происходит автоматически.», — рассказывает руководитель обслуживания клиентов Luminor Байба Тетиня.
По данным опроса, латвийцы чаще всего берут кредиты на ремонт квартиры, покупку автомобиля или лечение. Казалось бы, благие цели — но на дистанции в пять лет даже разница в несколько процентов по ставке превращается в ощутимую переплату. Например, при займе 5000 евро разница между 7,5% и 15,9% составит… внимание — более 1260 евро. За эти деньги можно было бы, скажем, обновить мебель или провести отпуск у моря.
В банке слишком сложно?
Если вы всё ещё думаете, что «в банке слишком долго и сложно», то это миф из прошлого. Сегодня и банки оформляют кредиты онлайн за считанные минуты, зато процентные ставки у них значительно ниже, чем у небанковских компаний. Разница объяснима: последние работают с более рискованными клиентами и берут за это надбавку.
Не всё решают проценты
Многие ловятся на цифру в рекламе о годовых процентах и забывают о мелочах. А ведь именно эти «мелочи» — комиссии, разовые сборы, условия погашения — потом превращаются в неприятные сюрпризы. Перед подписанием договора стоит внимательно прочитать всё, что написано мелким шрифтом.
Кстати, иногда банки отказываются от комиссий — во время акций или программ лояльности. Так что иногда подождать неделю может быть выгоднее, чем спешить сегодня.
Брать кредит — это не стыдно. Стыдно — переплачивать просто потому, что поленился потратить немного времени. Финансовая грамотность — новый вид самоуважения, а умение считать проценты — навык, который приносит не только спокойствие, но и реальные деньги.