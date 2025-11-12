Омбудсмен негодует: уроки в школах Латвии по-прежнему начинаются раньше 8-и утра - у чиновников есть оправдание

В настоящее время законодательство Латвии не устанавливает фиксированное время начала и окончания уроков — определено только максимальное количество занятий в день и неделю. Ни Министерство образования и науки (IZM), ни Министерство здравоохранения (VM) не считают необходимым вносить изменения в нормативные акты. Вместо этого школам в следующем учебном году предложат рекомендации, которые будут «согласованы» с разработанными Министерством здравоохранения клиническими рекомендациями по диагностике сна. «С рекомендациями как инструментом коммуникации можно работать, это эффективно», — уверен руководитель департамента образования IZM Рудольф Калванс. Он обратил внимание на то, что даже 15-минутное изменение времени начала уроков в одной школе может вызвать “эффект домино” во всей территории самоуправления — это повлияет на расписание школьных автобусов, занятия в музыкальных, спортивных и художественных школах. По его словам, время начала занятий затрагивает также ежедневную жизнь родителей — их утреннюю логистику, поездки на работу и организацию учебного процесса.