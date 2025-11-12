Каждый третий латвиец собирается купить жилье - несмотря на цены и реальность. Что случилось?
Квадратные метры дорожают, ставки по кредитам всё ещё щекочут нервы, но латвийцы не сдаются! Мечты о своём гнёздышке многим не дают покоя - каждый третий житель страны планирует обзавестись собственным жильём в ближайшие пять лет.
Кажется, жители Латвии решили: хватит мечтать, пора покупать. Как отмечает руководитель направления ипотечного кредитования Luminor Каспар Саусайс, рынок оживает: «Каждый третий латвиец планирует купить жильё в ближайшие пять лет».
Что подогрело аппетит к недвижимости?
Всё просто — процентные ставки начали снижаться. Euribor наконец-то перестал пугать, и у многих появилась возможность посчитать ежемесячный платёж без дрожи в коленях. Это придало смелости и покупателям, и банкам: за первые девять месяцев этого года объём выданных ипотечных кредитов, по данным банка Luminor, вырос на целых 71 %! Более 2400 латвийских семей уже нашли свои новые дома.
Цифры опроса, которые звучат обнадёживающе: 31 % жителей планируют приобрести жильё в ближайшем будущем; 11 % из них — уже в ближайшие год-два; 41 % рижан и жителей Пририжья активно подумывают о переезде.
Большинство тех, кто задумывается о покупке дома или квартиры, рассматривают этот шаг в перспективе ближайших пяти лет.
Кто двигает рынок?
Молодые, активные и с доходом выше среднего. Те, кто смотрит на недвижимость не как на «долгосрочное бремя», а как на шаг к независимости и взрослой жизни. Семьи с детьми, городские жители — именно они сегодня задают тон.
Конечно, остаётся и другая половина — 52 % латвийцев пока не планируют покупать жильё. Большинство просто довольны тем, что уже имеют, а 9 % честно признаются, что не имеют возможности купить недвижимость в обозримом будущем.
Можно сколько угодно спорить о ценах и процентах, но факт остаётся фактом — латвиец 2025 года мечтает о собственных стенах. Так что, похоже, ближайшие годы пройдут под девизом: «Сначала ипотека, потом отпуск».