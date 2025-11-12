Особняк Каргиных Villa Adler в Юрмале
ВИДЕО: роскошную виллу Каргина в Юрмале по-прежнему никто не покупает
Роскошная вилла бывшего банкира Валерия Каргина в Юрмале остается непроданной, несмотря на многолетние попытки найти покупателя. Объект класса "люкс" выставлен на продажу без указания цены на сайте Sotheby’s.
Несколько лет назад бывший член правления Parex banka Валерий Каргин выставил на продажу свою роскошную виллу Villa Adlera в Юрмале. Однако найти покупателя до сих пор не удалось. Вилла класса «люкс» расположена прямо на берегу Рижского залива. Как указывалось в объявлении 2022 года, землю владелец приобрёл в 1996 году на государственном аукционе. В 1997 году для проектирования и строительства особняка был приглашён ведущий британский архитектурный офис The Syntax Group, многократно отмеченный профессиональными наградами за выдающиеся архитектурные проекты.
На первом этаже здания находится входная зона с навесом от дождя и солнца на гранитных колоннах. Двери выполнены из бронзы со сложным декоративным механизмом. На первом этаже также расположены три спальни, кабинет, кухня и столовая, а также SPA-комплекс площадью 500 кв. м с бассейном, массажным кабинетом, джакузи, финской и русской банями.
На втором этаже — главная спальня, дополнительная спальня и уютная гостиная для отдыха. Из всех помещений есть выходы на террасы и балконы с видом на песчаный пляж или ухоженный сад и парк.
Вилла оснащена «умными» системами управления домом — видео, аудио и современными средствами безопасности, обеспечивающими комфорт и приватность.
Попытки продать объект предпринимались ещё в 2012 году, но покупатель так и не нашёлся. В 2008 году эксперты газеты Dienas Bizness оценивали дом примерно в 50 миллионов евро. Сейчас объявление о продаже размещено на сайте Sotheby’s International Realty без указания цены — «по запросу».
Напомним, Parex banka рухнул во время кризиса 2008 года. Тогда правительство Ивара Годманиса решило спасти банк, взяв 51% акций и вложив в него 200 миллионов латов. 10 ноября министр финансов Атис Слактерис, президент Hipotēku banka Инесис Фейферис, Валерий Каргин и Виктор Красовицкий подписали инвестиционное соглашение, которое формально спасло банк, позволив Каргину и Красовицкому продолжить управление. Однако после подписания деньги из банка стали утекать ещё быстрее. Parex не остановил выдачу кредитов и выплату средств, и когда 1 декабря это наконец сделали, из банка уже ушло более полумиллиарда латов.
Всего государство вложило в Parex 1,7 миллиарда евро, из которых часть удалось вернуть, но 654 миллиона евро остались невозмещёнными.
Чтобы сократить убытки, Агентство приватизации пыталось взыскать средства с бывших акционеров банка. На данный момент государству удалось вернуть 4,5 миллиона евро, но споры продолжаются в 20 гражданских процессах. В двух крупнейших делах в конце января были оглашены решения второй инстанции. Рижский окружной суд рассматривал иск на 81 миллион евро, утверждая, что руководство Parex заключало невыгодные для банка сделки с родственниками и друзьями. В то же время Латгальский окружной суд обязал бывших акционеров выплатить государству 124 миллиона евро за нанесённые убытки.