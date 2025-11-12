ВИДЕО: роскошную виллу Каргина в Юрмале по-прежнему никто не покупает

Несколько лет назад бывший член правления Parex banka Валерий Каргин выставил на продажу свою роскошную виллу Villa Adlera в Юрмале. Однако найти покупателя до сих пор не удалось. Вилла класса «люкс» расположена прямо на берегу Рижского залива. Как указывалось в объявлении 2022 года, землю владелец приобрёл в 1996 году на государственном аукционе. В 1997 году для проектирования и строительства особняка был приглашён ведущий британский архитектурный офис The Syntax Group, многократно отмеченный профессиональными наградами за выдающиеся архитектурные проекты.