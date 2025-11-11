Как люди в Латвии чаще всего находят работу? Есть один самый надежный способ

Чтобы такой подход действительно работал, важна осмысленная культура труда. Люди рекомендуют свою компанию только тогда, когда им самим в ней хорошо. Если сотрудники чувствуют себя оценёнными, поддержанными и гордятся своей организацией, это позитивное ощущение естественным образом распространяется и за её пределами. Культура, основанная на уважении, справедливости и открытой коммуникации, формирует базу подлинной вовлечённости. Без этого любые рекомендательные программы или рекламные кампании остаются лишь внешней оболочкой — ведь никто не станет советовать место, где сам не хотел бы работать.