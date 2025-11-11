Как люди в Латвии чаще всего находят работу? Есть один самый надежный способ
В мире цифровых технологий и онлайн-порталов вакансий всё ещё остаётся одна неизменная истина: работу люди находят через других людей.
Исследование, проведённое исследовательским агентством Dentsu по заказу платформы Workis, показывает: именно личные контакты и рекомендации остаются самым эффективным способом найти работу в сегменте «синих воротничков», превосходя любые онлайн-порталы. Сайты вакансий и социальные сети — полезные инструменты, но они не могут заменить доверие, которое возникает через живое общение и обмен опытом.
«Рекомендация друга или коллеги имеет совсем другую ценность — это уровень доверия, которого невозможно достичь с помощью рекламы», — рассказывает Байба Розентале, руководитель обслуживания клиентов платформы временной занятости Workis. — «Люди доверяют тем, кого знают. Когда место работы советует кто-то знакомый, оно сразу кажется доступнее и надёжнее».
Исследование показывает, что рекомендации и личные связи значительно превосходят цифровые каналы, когда речь идёт о поиске работы в рабочих профессиях. Это означает, что, хотя работодатели много инвестируют в онлайн-бренд, наиболее эффективные стратегии привлечения сотрудников часто начинаются гораздо ближе — с самих работников, их знакомых и местных сообществ.
Чтобы такой подход действительно работал, важна осмысленная культура труда. Люди рекомендуют свою компанию только тогда, когда им самим в ней хорошо. Если сотрудники чувствуют себя оценёнными, поддержанными и гордятся своей организацией, это позитивное ощущение естественным образом распространяется и за её пределами. Культура, основанная на уважении, справедливости и открытой коммуникации, формирует базу подлинной вовлечённости. Без этого любые рекомендательные программы или рекламные кампании остаются лишь внешней оболочкой — ведь никто не станет советовать место, где сам не хотел бы работать.
В то же время цифровые каналы по-прежнему имеют значение. Часто именно с них люди начинают поиск работы, но окончательное решение они принимают, руководствуясь человеческими факторами — что слышали, кому доверяют и какое впечатление производит работодатель. Именно сочетание видимости и искренности является ключом к успеху современного подбора персонала.
Поэтому всё больше компаний пересматривают свой подход. Вовлечение сообществ, рекомендации сотрудников и репутация работодателя больше не считаются «приятным бонусом» — это ключевые элементы сильной стратегии привлечения персонала. Чтобы привлечь людей, недостаточно просто маркетинга — нужно создавать такую повседневную рабочую среду, о которой сотрудники сами захотят рассказывать.
Когда в компании царит доверие, открытое общение и выполняются обещания, сотрудники естественным образом становятся её «послами». Порой достаточно разговора с другом, поста в соцсетях или одной рекомендации — и это часто действует гораздо эффективнее, чем дорогостоящая реклама.
«Довольные сотрудники — это самый мощный маркетинговый инструмент компании», — добавляет Байба Розентале. — «Их истории и искренний энтузиазм достигают тех людей, до которых реклама часто просто не доходит».
Поиск работы остаётся человеческим процессом. Цифровые инструменты продолжают развиваться, но они работают лучше всего тогда, когда их дополняют корпоративная культура, доверие и человеческая связь. Успешный подбор персонала — это не просто закрытие вакансии, а создание отношений, доверия и чувства принадлежности, которыми люди гордятся и хотят делиться.