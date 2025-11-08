МИД Латвии объяснил жителям Германии, какую опасность несут в себе советские памятники

В течение двух дней историки, юристы, художники, кураторы и политики из Германии и других стран рассматривали правовые, политические и этические рамки, которые определяют сохранение, интерпретацию или демонтаж этих памятников. Эксперты анализировали, каким образом эти памятники функционируют как потенциальный инструмент дезинформации в современном геополитическом контексте, и представляли обзор подходов различных стран к управлению наследием тоталитаризма. Участники также делились опытом и стратегиями решения вопросов исторической памяти, связанных с советскими символами.