МИД Латвии объяснил жителям Германии, какую опасность несут в себе советские памятники
Как сообщает Министерство иностранных дел, посольство Латвии в Германии организовало международный симпозиум «Отголоски империи: советские памятники и механизмы дезинформации».
6 и 7 ноября 2025 года посольство Латвии в Берлине провело международный симпозиум «Отголоски империи: советские памятники и механизмы дезинформации» (Echoes of Empire: Soviet Monuments and the Machinery of Disinformation), чтобы обсудить наследие советских памятников и их влияние на коллективную память и политический дискурс в Европе. Мероприятие одновременно было официальным вступительным событием «Берлинской Недели Свободы» (Berlin Freedom Week).
В течение двух дней историки, юристы, художники, кураторы и политики из Германии и других стран рассматривали правовые, политические и этические рамки, которые определяют сохранение, интерпретацию или демонтаж этих памятников. Эксперты анализировали, каким образом эти памятники функционируют как потенциальный инструмент дезинформации в современном геополитическом контексте, и представляли обзор подходов различных стран к управлению наследием тоталитаризма. Участники также делились опытом и стратегиями решения вопросов исторической памяти, связанных с советскими символами.
О латвийском опыте рассказал Артис Пабрикс, подчеркнув: советские памятники не являются просто свидетельствами истории, как многие другие памятники. Это живое воплощение нарастающей угрозы всему, что нам дорого. Стратегическая коммуникация России активно использует их для сплочения российского общества против соседних стран и одновременно для усиления раскола в западных демократических обществах, вызывая сомнения и недоверие к нашим собственным ценностям и действиям.
Симпозиум был организован посольством Латвии в Германии в сотрудничестве с Украинским институтом, посольствами Польши, Литвы и Эстонии, а также Литовским культурным институтом и Польским институтом.