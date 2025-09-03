В Калининграде появилась копия снесенного в Риге памятника

В рамках первого этапа благоустройства в парке установлены семь миниатюр памятников, в числе которых — памятник советским воинам в Пардаугаве, демонтированный в 2022 году. Также представлены копии памятников маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге (снесен в 2020 году), советско-польскому братству по оружию в Варшаве (снесен в 2011 году), генералу Николаю Ватутину в Киеве (снесен в 2023 году), а также памятников в Клайпеде, Тарту (снесены в 2022 году) и Софии (снесен в 2023 году).