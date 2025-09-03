В Калининграде появилась копия снесенного в Риге памятника
фото: Скриншот видео
В Калининграде открыли парк с уменьшенными копиями снесённых в Европе военных памятников.
В мире

В Калининграде появилась копия снесенного в Риге памятника

Отдел новостей

Otkrito.lv

1 сентября в Калининграде (Россия) состоялась торжественная церемония открытия парка под названием "Спасенная Европа". Он посвящен памятникам советской армии, которые в последние годы были демонтированы в различных странах Европы.

В рамках первого этапа благоустройства в парке установлены семь миниатюр памятников, в числе которых — памятник советским воинам в Пардаугаве, демонтированный в 2022 году. Также представлены копии памятников маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге (снесен в 2020 году), советско-польскому братству по оружию в Варшаве (снесен в 2011 году), генералу Николаю Ватутину в Киеве (снесен в 2023 году), а также памятников в Клайпеде, Тарту (снесены в 2022 году) и Софии (снесен в 2023 году).

Архитектурная концепция парка основана на карте Восточной Европы, где размещены копии наиболее известных снесенных памятников. В дальнейшем планируется установка еще около 30 объектов. Осенью будет запущен одноименный онлайн-проект, где пользователи смогут ознакомиться с 3D-моделями всех представленных памятников.

Темы

РоссияКалининградТартуЕвропа1 сентябряПарк Узварас

Другие сейчас читают