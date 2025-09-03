В Калининграде появилась копия снесенного в Риге памятника
1 сентября в Калининграде (Россия) состоялась торжественная церемония открытия парка под названием "Спасенная Европа". Он посвящен памятникам советской армии, которые в последние годы были демонтированы в различных странах Европы.
В рамках первого этапа благоустройства в парке установлены семь миниатюр памятников, в числе которых — памятник советским воинам в Пардаугаве, демонтированный в 2022 году. Также представлены копии памятников маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге (снесен в 2020 году), советско-польскому братству по оружию в Варшаве (снесен в 2011 году), генералу Николаю Ватутину в Киеве (снесен в 2023 году), а также памятников в Клайпеде, Тарту (снесены в 2022 году) и Софии (снесен в 2023 году).
Калининград. В новом парке исторических миниатюр «Спасённая Европа» — монументы советским войнам, разрушенные в евросоюзе с 2020 по 2023 год. pic.twitter.com/NqB96VdZyx— Intoleranter💙 (@koelnnemez) September 2, 2025
Архитектурная концепция парка основана на карте Восточной Европы, где размещены копии наиболее известных снесенных памятников. В дальнейшем планируется установка еще около 30 объектов. Осенью будет запущен одноименный онлайн-проект, где пользователи смогут ознакомиться с 3D-моделями всех представленных памятников.