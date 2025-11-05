"Умеют только организовывать факельные шествия": Херманис внезапно прошелся по Нацобъединению

“Единство” — чемпионы по созданию бюрократического болота, “Прогрессивные” — в катастрофе Rail Baltica и так далее. Сегодня удивили националы. Я и раньше подозревал, что всё, что они умеют, — это организовывать факельные шествия. Но всё равно поражает, как латвийские мужчины могут быть такими мягкотелыми, как мокрые тряпки для пола. Соревнование продолжается. Мы держим за вас кулаки. У вас всё получится!»