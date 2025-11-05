"Умеют только организовывать факельные шествия": Херманис внезапно прошелся по Нацобъединению
После того как стало известно, что Национальное объединение и «Объединённый список» поддержали призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича перенести рассмотрение вопроса о Стамбульской конвенции на следующий созыв Сейма, обе партии подверглись критике и насмешкам.
Одним из тех, кто отреагировал особенно резко, стал режиссёр и художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, который недавно вместе с единомышленниками создал новое общественное движение «Без партий».
В своём комментарии в социальных сетях Херманис язвительно написал: «Все латвийские партии сейчас соревнуются в своей бессмысленности. Только непонятно, какая из них победит, ведь каждая из них бессмысленна по-своему, в своём уникальном и неповторимом стиле.
“Единство” — чемпионы по созданию бюрократического болота, “Прогрессивные” — в катастрофе Rail Baltica и так далее. Сегодня удивили националы. Я и раньше подозревал, что всё, что они умеют, — это организовывать факельные шествия. Но всё равно поражает, как латвийские мужчины могут быть такими мягкотелыми, как мокрые тряпки для пола. Соревнование продолжается. Мы держим за вас кулаки. У вас всё получится!»
Стоит отметить, что Алвис Херманис в последние месяцы активно комментирует политические процессы в стране и призывает к «обновлению общественной жизни без участия традиционных партий».
Ранее стало известно, что Нацобъединение поддерживает возможность передачи решения о денонсации Стамбульской конвенции на всенародное голосование и в дальнейшем намерено в конструктивных дискуссиях искать пути предотвращения идеологических рисков и неоднозначного толкования отдельных статей конвенции. Партия подтверждает свою приверженность искоренению любого насилия в латвийском обществе, говорится в заявлении для СМИ.