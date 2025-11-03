"Все они имперцы": Херманис заявил, что больше не доверяет российским артистам и разочаровался даже в Чулпан Хаматовой
Режиссер и художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис в интервью Delfi TV откровенно признался, что глубоко разочарован в людях из России — в том числе в актрисе Чулпан Хаматовой, с которой его долгое время связывало творческое сотрудничество.
Алвис Херманис рассказал, что удивлен решением Хаматовой перейти в театр Dailes после ухода из Нового Рижского театра. По его словам, в то время между ними не было конфликта, и актриса объясняла свой уход занятостью в международных проектах. «Меня удивило, что после ухода от нас она перешла работать буквально в соседний театр. Всё-таки существуют какие-то этические принципы, которых порядочные люди стараются придерживаться», — отметил режиссер.
Он также заявил, что в будущем не собирается работать с российскими артистами, даже с теми, кто покинул Россию из-за войны. «Я просто им не доверяю, мой внутренний “рентген” на них не действует. Признаюсь — я боюсь», — сказал Херманис.
«Я принял решение, что не только я лично, но и в нашем театре вообще больше не будут ставиться произведения русских авторов. Возможно, когда закончится война, мы сможем пересмотреть этот вопрос», — подчеркнул режиссер.
Херманис также добавил, что его разочарование в россиянах касается не только тех, кто поддерживает Кремль, но и представителей оппозиции. «Я очень, очень разочарован в людях из России. Даже оппозиционеры — в большей или меньшей степени — всё равно имперцы», — заявил он.
Отдельно режиссер высказался о своей бывшей коллеге: «Я не жалею, что пригласил Чулпан Хаматову работать у нас, но, если честно, я в ней разочаровался», — сказал Херманис.
Чулпан Хаматова начала работать в Новом Рижском театре вскоре после начала войны в Украине, когда покинула Россию. Алвис Херманис пригласил её в труппу, где актриса участвовала в нескольких постановках, в том числе в спектакле “Post Scriptum” и в постановке по произведениям Чехова.
Чулпан Хаматова в спектакле Post Scriptum
Её появление в театре стало символом поддержки российских артистов, выступивших против войны. Однако после нескольких сезонов актриса покинула Новый Рижский театр и перешла в театр Dailes, где продолжает выступать на сцене.