"Все они имперцы": Херманис заявил, что больше не доверяет российским артистам и разочаровался даже в Чулпан Хаматовой

Алвис Херманис рассказал, что удивлен решением Хаматовой перейти в театр Dailes после ухода из Нового Рижского театра. По его словам, в то время между ними не было конфликта, и актриса объясняла свой уход занятостью в международных проектах. «Меня удивило, что после ухода от нас она перешла работать буквально в соседний театр. Всё-таки существуют какие-то этические принципы, которых порядочные люди стараются придерживаться», — отметил режиссер.