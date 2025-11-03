Ваш обед может спасти ребенку здоровье: в McDonald's стартовала новая кампания добра - вот как она работает
С 3 по 30 ноября 2025 года во всех ресторанах McDonald's в Латвии пройдет вторая в этом году благотворительная кампания "McHappy Day", цель которой — собрать средства для организации Ronald McDonald House Charities Latvija (RMHC Latvija).
Собранные пожертвования будут направлены на покупку и оснащение нового мобильного центра здравоохранения (Care Mobile) — передвижной клиники, в которой дети по всей Латвии, особенно из отдалённых регионов, смогут бесплатно получать консультации опытных врачей.
Уже 15 лет мобильный центр здравоохранения RMHC Latvija ездит по всей стране, обеспечивая детям доступ к качественной медицинской помощи ближе к их дому. В составе команды клиники работают 11 различных специалистов — офтальмологи, оптометристы, детские неврологи, аллергологи, специалисты по реабилитации и другие.
Каждую неделю мобильная клиника посещает три–четыре региона. В рамках каждого выезда детей принимают два–три врача, консультируя до 25 пациентов каждый. За год программа предоставляет более 5200 бесплатных медицинских консультаций детям младше 18 лет.
«За эти годы наш Мобильный центр здравоохранения помог тысячам семей по всей Латвии. Однако, чтобы продолжать работу и расширять поддержку, нам необходимо обновить оборудование и технику. Новая мобильная клиника позволит детям получать профессиональные консультации ближе к дому — там, где помощь нужна больше всего», — рассказывает Гуна Цауне, исполнительный директор RMHC Latvija.
После многих лет эксплуатации нынешний мобильный центр требует замены. Чтобы продолжать предоставлять современную, качественную и безопасную медицинскую помощь детям в отдалённых районах Латвии, организация RMHC Latvija собирает средства на новое транспортное средство, оснащённое современными диагностическими технологиями. Общая стоимость нового Мобильного центра здравоохранения оценивается примерно в 500 000 евро.
В рамках кампании McDonald's пожертвует на покупку нового мобильного центра здравоохранения 5 центов с каждого проданного комплекта Happy Meal. Каждый желающий может присоединиться к инициативе, совершив пожертвование одинм из следующих способов:
- Пожертвование на сумму 13 евро — за него McDonald's подарит плюшевую альпаку Мими, символ тепла и доброты;
- Впервые в Латвии в кассах и терминалах самообслуживания доступна функция округления суммы — посетители могут округлить счёт до целого евро и пожертвовать разницу;
- В мобильном приложении McDonald's можно обменять 300 баллов лояльности на среднюю порцию картофеля фри, и 0,50 евро с каждой порции будет перечислено RMHC Latvija;
- Пожертвования можно совершить здесь.
«Мы глубоко тронуты щедростью наших благотворителей! В прошлом году нам удалось собрать более 100 000 евро, что позволило провести 6101 медицинскую консультацию для 4782 детей, в том числе для детей из Украины, временно проживающих в Латвии. Мы верим, что этой осенью сможем достичь ещё большего», — говорит Гуна Цауне.