Цены растут, но это не беда: экономист объяснила, что на самом деле не так с Латвией
Высокие цены - не главная беда Латвии. Гораздо серьёзнее, что значительная часть жителей живёт с низкими доходами, а разрыв между обеспеченными и малоимущими становится всё заметнее. Об этом рассказала руководитель отдела Института аграрных ресурсов и экономики Ингуна Гулбе.
Руководитель отдела содействия развитию сельскохозяйственного рынка Института аграрных ресурсов и экономики Ингуна Гулбе в эфире программы TV24 «Dienas personība» заявила, что высокие цены сами по себе не являются главной проблемой — гораздо серьёзнее низкие доходы жителей.
«Наша самая большая проблема — это относительная бедность населения. Вторая, всё более заметная, — растущее неравенство. У одной части людей дела идут очень хорошо, у другой — очень плохо», — подчеркнула Гулбе.
Она добавила, что в нормально развивающейся стране основная цель — формирование сильного среднего класса. Это означает, что большинство жителей не являются ни богатыми, ни бедными, а зарабатывают на среднем уровне. «Во многих странах цены значительно выше, чем у нас, но это не вызывает беспокойства, потому что у людей просто больше денег. Наша проблема — низкая покупательная способность населения», — отметила эксперт.