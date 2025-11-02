Цены растут, но это не беда: экономист объяснила, что на самом деле не так с Латвией

Она добавила, что в нормально развивающейся стране основная цель — формирование сильного среднего класса. Это означает, что большинство жителей не являются ни богатыми, ни бедными, а зарабатывают на среднем уровне. «Во многих странах цены значительно выше, чем у нас, но это не вызывает беспокойства, потому что у людей просто больше денег. Наша проблема — низкая покупательная способность населения», — отметила эксперт.