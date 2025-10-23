"Каждый год или раз в два года": мэр Риги заговорил о повышении цены билетов на общественный транспорт

По словам Клейнберга, рост тарифов — вопрос времени: «Ясно, что цены на билеты раньше или позже увеличатся. Намного разумнее, если это произойдет постепенно — каждый год или раз в два года, — чем внезапно на 30–40% за один день», — отметил он.