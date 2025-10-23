"Каждый год или раз в два года": мэр Риги заговорил о повышении цены билетов на общественный транспорт
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс в эфире программы "Открытый разговор" подтвердил, что повышение цен на билеты в общественном транспорте столицы в будущем неизбежно.
По словам Клейнберга, рост тарифов — вопрос времени: «Ясно, что цены на билеты раньше или позже увеличатся. Намного разумнее, если это произойдет постепенно — каждый год или раз в два года, — чем внезапно на 30–40% за один день», — отметил он.
Мэр подчеркнул, что текущая стоимость билетов сейчас ниже себестоимости, по которой работает предприятие Rīgas Satiksme. Это означает, что даже при сохранении текущего уровня цен компания фактически несет убытки.
Клейнберг также упомянул возможность вовлечения самоуправлений соседних регионов в финансирование общественного транспорта. В частности, Рига в настоящее время оплачивает работу 25-го автобусного маршрута, который обслуживает жителей Яунмарупе. Если к софинансированию подключатся и другие самоуправления, нагрузка на бюджет столицы снизится.
«Это позволило бы эффективнее использовать транспорт, обновлять подвижной состав и активнее развивать электротранспорт», — добавил мэр.
Таким образом, вопрос повышения цен на билеты, по всей вероятности, будет решаться в ближайшие годы — постепенно и с учетом реальных затрат на обслуживание маршрутов.