Петерис Апинис рассказал Otkrito.lv, как Латвия должна подготовить свою медицину к возможной войне

Без скоординированного плана прибытие тысяч жертв боевых действий (это в равной степени относится к возможному конфликту с Китаем или Россией) в США было бы в лучшем случае хаотичным. Были бы отменены запланированные операции, задержана диагностика и лечение гражданских пациентов, и это больше всего напоминало бы хаос, вызванный пандемией Covid-19. Во время Covid-19 не только в Латвии, но и в США операционные залы больниц простаивали, были отложены диагностические обследования и лечение хронических заболеваний, значительно задержалось лечение рака, операции по пересадке органов, проведение ортопедических операций и различные манипуляции.