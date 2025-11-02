Петерис Апинис рассказал Otkrito.lv, как Латвия должна подготовить свою медицину к возможной войне
Известный латвийский врач Петерис Апинис изучил то, как США используют опыт украинской войны для того, чтобы подготовить свою военную медицину к возможному масштабному конфликту. "Этот опыт применим и для Латвии", - пишет медик в статье для Otkrito.lv .
Подготовка началась
В латвийских газетах, на порталах и в социальных сетях принято публиковать и анализировать информацию о том, что США под руководством Дональда Трампа недостаточно заботятся об общей безопасности НАТО. Я не могу высказаться по поводу ракет и боеприпасов, подводных лодок и самолетов, но трудно не заметить изменения в системе медицины и здравоохранения США в связи с подготовкой к возможным военным действиям. В крупнейших медицинских журналах США все чаще появляются исследования и статьи, посвященные военной медицине и укреплению гражданской защиты.
В США разработаны обширные и активные планы оказания медицинской помощи другим странам НАТО в случае военного конфликта. Эта готовность является частью обязательств США, вытекающих из принципа коллективной обороны НАТО (статья 5). Планирование сосредоточено на медицинской совместимости и логистике, чтобы обеспечить быстрое и эффективное реагирование на массовые ранения на европейском поле боя.
Разрабатываются и проверяются совместные протоколы лечения травматических повреждений, чтобы обеспечить, что солдат из любой страны НАТО получает одинаково высококачественную помощь, независимо от того, в какой стране его лечит медик. США активно участвуют в военно-медицинских учениях НАТО, таких как Vigorous Warrio», чтобы отработать эвакуацию, лечение и логистику пациентов между медицинскими подразделениями разных стран.
Вооруженные силы США обладают уникальными возможностями в области аэромедицинской эвакуации, что позволяет транспортировать первоначально стабилизированных пациентов в более глубокий тыл — как можно понять, в Германию, Швецию, Великобританию или другие европейские страны, где расположены военные госпитали США, или даже на континентальную часть США. Укрепляются цепочки поставок и создаются стратегические запасы фармацевтических и медицинских товаров в Европе, чтобы быстро снабжать союзников необходимыми лекарствами, препаратами крови и оборудованием, которые могут оказаться жизненно важными.
Опыт войны в Украине повлиял на развитие военной медицины США
Система здравоохранения США, особенно военная медицина, активно учится на опыте войны в Украине и принимает меры для повышения готовности к возможной войне. Насколько можно понять из публикаций в медицинских научных журналах (что не всегда означает анализ военной медицины), главный урок заключается в необходимости подготовки к крупномасштабным боевым операциям (Large Scale Combat Operations) против равного противника, в которых медицинская эвакуация и логистика затруднены или прекращены.
Медицинская команда армии США определила несколько пунктов, в которых необходимы существенные улучшения. Опыт войны в Украине требует особого внимания к длительному уходу (Prolonged Care). Необходимо обучить медиков оказывать помощь пострадавшим в течение многих часов или даже дней, поскольку из-за сложных условий эвакуации их невозможно быстро доставить в стационар. Это требует дополнительного обучения и ресурсов.
Второе важное направление, которое указала медицинская команда армии США и для которого она ищет решения, — это защита медицинских объектов. Опыт Украины показывает, что (крупные) медицинские объекты систематически уничтожаются или подвергаются целенаправленным атакам. Подготовка к войне включает создание децентрализованных и особо защищенных и укрепленных медицинских пунктов и больниц, часто с использованием подземных или мобильных сооружений, а также диверсификацию рисков, доверив прием пациентов частным партнерам в небольших специализированных частных клиниках.
Третьим аспектом современной военной медицины, который отмечают американские медицинские журналы, является лечение сложных травм. Подчеркивается необходимость совершенствования навыков лечения ампутаций, тяжелых ожогов и черепно-мозговых травм, которые характерны для современной войны – тяжелых артиллерийских снарядов и ракетных взрывов.
В Украине довольно широко используются различные манипуляции по переливанию крови. В США в настоящее время делается акцент на развитии таких процедур, как «ходячие банки крови» (walking blood bank), которые позволяют проводить переливание крови от доноров вблизи линии фронта.
Тесная связь между гражданской и военной медициной
И все же главное, что можно понять из последних статей, указывает на необходимость создания более тесной связи между гражданской и военной медициной. НАТО призывает укреплять интеграцию гражданских и военных систем здравоохранения. Это означает, что в планах США учитывается возможность использования гражданских больниц и ресурсов союзных стран для лечения военных пострадавших, что требует предварительного планирования, согласования нормативных требований и обучения.
Министерство обороны США сотрудничает с гражданскими учреждениями в целях подготовки к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям и массовому поступлению пострадавших, которые должны будут лечиться как в военных, так и в гражданских больницах. Предлагается внедрить в гражданском секторе и обучить медицинский персонал в соответствии с руководящими принципами клинической практики на поле боя, которые доказали свою эффективность в условиях войны. В случае крупномасштабного конфликта потребуется быстрая мобилизация гражданского здравоохранения и сотрудничество с военной системой, что будет включено в планы национальной системы медицины катастроф.
В целом, поддержка США в области медицины в рамках НАТО является непрерывной, многомерной и основана на принципах совместимости и коллективной ответственности.
Жертв может быть очень много
Угроза России расширить войну в Европе может привести к числу жертв, невиданному со времен Второй мировой войны. Планы Министерства обороны США предусматривают быструю транспортировку раненых в США для оказания окончательной медицинской помощи, однако военные медицинские учреждения и больницы Министерства по делам ветеранов в совокупности составляют менее 4 % от общего числа больничных коек в США. В результате большая часть нагрузки по уходу за военными пациентами ложится на гражданскую систему здравоохранения, которая в настоящее время и без того перегружена и не готова справиться с массовым наплывом военных жертв.
Без скоординированного плана прибытие тысяч жертв боевых действий (это в равной степени относится к возможному конфликту с Китаем или Россией) в США было бы в лучшем случае хаотичным. Были бы отменены запланированные операции, задержана диагностика и лечение гражданских пациентов, и это больше всего напоминало бы хаос, вызванный пандемией Covid-19. Во время Covid-19 не только в Латвии, но и в США операционные залы больниц простаивали, были отложены диагностические обследования и лечение хронических заболеваний, значительно задержалось лечение рака, операции по пересадке органов, проведение ортопедических операций и различные манипуляции.
Если в США начнут поступать сотни тысяч раненых военнослужащих и гражданских лиц, гражданские медицинские учреждения, которые и без того перегружены из-за нехватки персонала и выгорания, столкнутся с чрезмерно большими новыми требованиями. Многие больницы в США до сих пор не оправились от финансового кризиса, вызванного пандемией, и внезапный рост незапланированной медицинской помощи во время войны поставил бы под угрозу стабильность их работы.
Действовать уже сейчас
Что же думают ведущие авторы крупных медицинских журналов США? Медицинское сообщество должно действовать уже сейчас, чтобы подготовить систему гражданского здравоохранения к предстоящей войне. С 1999 года вооруженные силы США вкладывают значительные средства в военно-частное партнерство. К сожалению, сегодняшнее партнерство в основном представляет собой несогласованную комбинацию ad hoc соглашений, которые финансируются по-разному и слабо интегрированы в систему реагирования государства.
Правда, судя по американским публикациям, есть и выдающиеся примеры, когда частные клиники переориентировались и усовершенствовались, основываясь на потребностях структуры вооруженных сил, инфраструктуре травматологии, академической глубине и тесном сотрудничестве с Государственной системой медицины катастроф. Эта реструктуризация также имела бы важное значение для системы обучения в сфере здравоохранения, которая интегрировала бы опыт Украины и стран-членов НАТО, которые благодаря продолжающейся войне между Россией и Украиной революционизировали медицинскую помощь на поле боя.
Создание таких центров частного гражданско-военного медицинского партнерства с точки зрения США имеет важное значение и для других стран-членов НАТО (в том числе для Латвии). Эта роль требует от органов власти стран-членов формального обязательства принимать пациентов и обмениваться данными о возможностях и мощностях. Такие обязательства могут быть подкреплены финансовыми стимулами, такими как государственные, федеральные или европейские гранты, предназначенные для поддержки необходимой инфраструктуры и персонала. Кроме того, эти партнерские сайты также будут заниматься военно-медицинскими исследованиями, которые будут проводиться в сотрудничестве с военными исследователями США.
Выводы для Латвии
Американские медицинские журналы подчеркивают, что следующая война не будет ждать, пока мы будем готовиться. Без проактивных инвестиций в центры частного, гражданского и военного медицинского партнерства соответствующего размера и с хорошей интеграцией мы будем вынуждены импровизировать во время катастрофы. Как и в случае с Covid-19, цена недостаточной подготовки будет заключаться в запоздалой медицинской помощи, перегруженных клиницистах и предотвратимых человеческих жертвах. Важно сформировать единый подход для всего НАТО и каждого отдельного государства-члена НАТО, который будет интегрировать готовность к травмам, медицинское образование, мониторинг коек в режиме реального времени, исследования и инфраструктуру. Мы должны создавать эти партнерства уже сегодня, не только из соображений военной готовности, но и для обеспечения устойчивости всей системы здравоохранения.
Таким образом, наиболее важный вывод, который мы можем сделать из развития военной медицины в США, – это необходимость партнерства между военной и частной медициной. Уже сейчас государство (вооруженные силы через Министерство здравоохранения) должно наладить партнерство с такими клиниками, как ARS, AIWA clinic, VC4, Морской медицинский центр, ORTO, Латвийский центр микрохирургии, Mauriņa vēnu klīnika и др. где имеются достаточно хорошие операционные, специалисты, диагностические возможности, чтобы в случае необходимости можно было максимально децентрализованно разместить раненых военнослужащих и гражданских лиц. Уникальная сеть частных медицинских учреждений Латвии является важнейшей гарантией в случае военного конфликта.