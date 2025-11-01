Скандал в Германии: выяснилось, что немецкие компании платят Путину 2 млрд долларов в год

Но что именно это значит? По данным B4Ukraine, Россия платит около 18 400 долларов США (16 000 евро) за контракт, в зависимости от региона, чтобы завербовать человека на военную службу против Украины. Указанная сумма (60 миллиардов долларов США) соответствует почти половине военного бюджета России на 2025 год (по данным Международного института стратегических исследований (IISS), он составляет 145 миллиардов долларов США или 125 миллиардов евро). Этого достаточно, чтобы финансировать более миллиона российских солдат по контракту. "Эти иностранные компании явно продолжают вносить свой вклад в российскую экономику и поддерживать войну", - говорит глава B4Ukraine.