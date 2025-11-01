Скандал в Германии: выяснилось, что немецкие компании платят Путину 2 млрд долларов в год
248 немецких компаний используют "санкционную лазейку", чтобы продолжать вести бизнес в России. Критики обвиняют их в том, что они пополняют военный кошелек Путина. Об этом пишет Euronews.
Лазейка, которую необходимо закрыть
Многие из этих компаний являются производителями быстрореализуемых потребительских товаров. Среди них - производитель сыра Hochland и производитель гипса Knauf. Эти и другие компании, как правило, не нарушают правила ЕС.
"Это лазейка, которую необходимо закрыть", - говорит Незир Синани, генеральный директор B4Ukraine, глобальной коалиции организаций гражданского общества, пытающихся перекрыть доступ к экономическим ресурсам, стоящим за российской агрессией.
Синани призывает международные компании прекратить бизнес с Россией. По словам руководителя B4Ukraine, оставаясь в стране, они будут вносить прямой вклад в российскую экономику и во многих других отношениях будут непосредственно вовлечены в агрессивную войну России.
Финансируют войну
Согласно докладу Киевской школы экономики (KSE), B4Ukraine и инициативы Squeezing Putin, зарубежные компании, продолжающие работать в России, только в 2024 году заплатили в России не менее 20 миллиардов долларов США (17,2 миллиарда евро) в виде налогов. В это число входят и немецкие компании. Общая сумма с момента полного вторжения в 2022 году превысила 60 миллиардов долларов США (51,8 миллиарда евро).
Но что именно это значит? По данным B4Ukraine, Россия платит около 18 400 долларов США (16 000 евро) за контракт, в зависимости от региона, чтобы завербовать человека на военную службу против Украины. Указанная сумма (60 миллиардов долларов США) соответствует почти половине военного бюджета России на 2025 год (по данным Международного института стратегических исследований (IISS), он составляет 145 миллиардов долларов США или 125 миллиардов евро). Этого достаточно, чтобы финансировать более миллиона российских солдат по контракту. "Эти иностранные компании явно продолжают вносить свой вклад в российскую экономику и поддерживать войну", - говорит глава B4Ukraine.
Какую роль в этом играют немецкие компании?
Немецкие компании занимают второе место по величине вклада в кремлевскую казну. Сразу после США. В 2024 году американские компании заплатили Кремлю 1,2 миллиарда долларов США (1 миллиард евро) налога на прибыль, в то время как немецкие компании - 594 миллиона долларов США (513,5 миллиона евро) налога на прибыль, согласно отчету CFE, подготовленному совместно с B4Ukraine и инициативой Squeezing Putin ("Инициативой по выдавливанию Путина").
По оценкам KSE, только в период с 2022 по 2024 год немецкие компании ежегодно выплачивали России до 2 миллиардов долларов США (1,72 миллиарда евро) в виде различных налогов (около 1,9-2 миллиардов долларов в 2022 году и около 1,7-1,9 миллиардов долларов в год в 2023-2024 годах, как сообщили Euronews в KSE в ответ на запрос).
