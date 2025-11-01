Прогноз на будущие зимы неутешителен: Европу ждут суровые погодные условия

«Резкое ослабление и последующий коллапс этой системы океанических течений вызвали бы тяжёлые последствия по всему миру, — подчёркивает исследователь PIK Стефан Рамсторф. — В моделях течение полностью останавливается через 50–100 лет после достижения точки перелома. Но, возможно, эти результаты недооценивают реальный риск, поскольку стандартные модели не учитывают дополнительный приток пресной воды от таяния ледников Гренландии, который, вероятно, ещё сильнее повлияет на систему. Поэтому крайне важно как можно быстрее сократить выбросы — это значительно снизит риск коллапса AMOC, даже если полностью исключить его уже невозможно».