Прогноз на будущие зимы неутешителен: Европу ждут суровые погодные условия
Согласно сценариям с высоким уровнем выбросов парниковых газов, Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) — важная система океанических течений, в которую входит и Гольфстрим — после 2100 года может полностью остановиться.
К такому выводу пришли учёные в новом исследовании, в котором участвовал Потсдамский институт изучения влияния климата (PIK). Сценарий остановки AMOC означает прекращение переноса тепла океаном на север, что может привести к летним засухам и суровым зимам в северо-западной Европе, а также к изменениям тропических зон осадков, сообщает ScienceDaily.com.
«Большинство климатических прогнозов заканчиваются 2100 годом. Но некоторые стандартные модели IPCC (Межправительственной группы экспертов по изменению климата) теперь продлены на несколько столетий вперёд — и результаты крайне тревожные», — пояснил представитель Королевского метеорологического института Нидерландов и ведущий автор исследования Сибрен Дрифхаут.
«Глубокая циркуляция в Северной Атлантике к 2100 году значительно замедлится и затем полностью остановится во всех сценариях с высокими выбросами, а также в некоторых — со средними и низкими. Это указывает на то, что риск остановки этой системы гораздо серьёзнее, чем считалось ранее».
Крах глубокой конвекции зимой — как точка невозврата
AMOC переносит нагретую солнцем тропическую воду на север по поверхности океана и отправляет холодную, более плотную воду обратно на юг в его глубины. Этот «конвейер» помогает Европе сохранять относительно мягкий климат и влияет на погодные модели во всём мире. В моделях «точкой перелома», ведущей к краху AMOC, становится зимний коллапс глубокой конвекции в морях Лабрадор, Ирмингер и Норвежском.
Глобальное потепление уменьшает потерю тепла океаном зимой, поскольку атмосфера становится теплее и уже не охлаждает воду достаточно сильно. Это ослабляет вертикальное перемешивание воды: поверхность остаётся тёплой и лёгкой, поэтому вода больше не погружается и не смешивается с глубинными слоями. В результате AMOC слабеет, и на север поступает меньше тёплой солёной воды.
В северных регионах поверхностные воды становятся холоднее и менее солёными, что делает их ещё легче — и они ещё реже погружаются. Так формируется самоподдерживающаяся обратная связь, вызванная потеплением атмосферы и усилением опреснения океана.
«В моделях этот переломный момент в ключевых морях Северной Атлантики наступает в течение ближайших нескольких десятилетий, и это крайне тревожно», — отметил Стефан Рамсторф, руководитель отдела анализа земных систем в Потсдамском институте и соавтор исследования.
После достижения этой точки крах AMOC становится неизбежным из-за самоподдерживающейся обратной связи. Согласно данным исследования, количество тепла, которое Северная Атлантика передаёт в атмосферу, снижается до менее чем 20% от нынешнего уровня, а в некоторых моделях — почти до нуля.
Ведущий автор Сибрен Дрифхаут добавил: «Наблюдения последних пяти–десяти лет в этих регионах глубокой конвекции уже показывают нисходящую тенденцию. Это может быть естественная изменчивость, но она соответствует прогнозам моделей».
Крайне важно как можно быстрее сократить выбросы
Чтобы получить эти результаты, команда исследователей проанализировала симуляции CMIP6 (Coupled Model Intercomparison Project), использованные в последнем отчёте IPCC, расширив временные рамки до 2300–2500 годов.
Во всех девяти моделях с высоким уровнем выбросов наблюдалось ослабление циркуляции до слабого, мелкого состояния, при котором глубокий поток полностью останавливался; аналогичный результат фиксировался и в некоторых сценариях со средними и низкими выбросами. Во всех случаях изменения следовали за крахом глубокой конвекции в морях Северной Атлантики, происходившим примерно к середине века.
«Резкое ослабление и последующий коллапс этой системы океанических течений вызвали бы тяжёлые последствия по всему миру, — подчёркивает исследователь PIK Стефан Рамсторф. — В моделях течение полностью останавливается через 50–100 лет после достижения точки перелома. Но, возможно, эти результаты недооценивают реальный риск, поскольку стандартные модели не учитывают дополнительный приток пресной воды от таяния ледников Гренландии, который, вероятно, ещё сильнее повлияет на систему. Поэтому крайне важно как можно быстрее сократить выбросы — это значительно снизит риск коллапса AMOC, даже если полностью исключить его уже невозможно».