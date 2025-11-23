Проверки обслуживания дорог в Латвии урезают в 3 раза: что задумало Министерство сообщения
Латвия сократит проверки муниципальных дорог - государство ищет экономию без ущерба для безопасности.
Министерство сообщения (МС) планирует сэкономить около 200 000 евро в год, сократив частоту проверок обслуживания муниципальных дорог, которые выполняет государственное предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC).

МС поясняет, что до сих пор LVC проводило проверки в каждом самоуправлении не реже одного раза в год, во время которых, в том числе, осматривались муниципальные дороги и визуально оценивались видимые несоответствия нормативам и обязательным стандартам.

В дальнейшем планируется установить, что LVC будет осуществлять надзор за обслуживанием муниципальных дорог не реже одного раза в три года, а общие инспекции муниципальных мостов — не реже одного раза в год, за исключением городских мостов, пешеходных и велосипедных мостов.

Для новых муниципальных мостов, а также мостов, прошедших реконструкцию с усилением несущих конструкций, первая общая инспекция LVC после ввода в эксплуатацию может проводиться только через десять лет.

Министерство отмечает, что сокращение частоты и объёма надзора за содержанием муниципальных дорог позволит сэкономить примерно 200 000 евро в год.

С учётом необходимости редакционных и содержательных изменений Минсообщения разработало новый проект правил о порядке надзора за обслуживанием муниципальных дорог.

