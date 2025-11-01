Россиянин, который летом выпрыгнул из транзитного поезда в Литве, нашелся в Финляндии - ему грозит депортация
Миграционные власти Финляндии отказали в предоставлении убежища россиянину Даниилу Мухаметову, который в июне этого года выпрыгнул из поезда Адлер — Калининград на территории Литвы. Об этом сообщило "Настоящее время".
21-летний Мухаметов рассказал журналистам, что принял решение уехать из России после того, как весной 2025 года получил повестку из военкомата подмосковного города Домодедово. К лету россиянину запретили покидать страну.
Тогда Мухаметов решил сесть на поезд, следующий из Адлера в Калининград через территорию Литвы. По международным соглашениям, пассажирам с транзитными визами запрещено покидать такие поезда на территории Евросоюза. В ночь на 17 июня россиянин выпрыгнул из движущегося поезда недалеко от литовского города Кибартай.
По словам Мухаметова, он опасался, что Литва откажет ему в предоставлении беженства, поэтому бежал в Финляндию и запросил международную защиту там. Миграционные власти страны постановили депортировать россиянина в страну его «первого въезда» на территорию ЕС — в Литву. Литовские власти ранее сообщали, что Мухаметову грозит депортация из страны.
Пока что россиянин находится на территории Финляндии, где ожидает решения Европейского суда по правам человека. Правозащитники, которые помогают Мухаметову, во время общения с журналистами в первую очередь обращали внимание на международное право об отказе от военной службы, основанное на убеждениях — оно защищено 18-й статьей Всеобщей декларации прав человека.
По словам правозащитницы Ольги Карач, в Литве и Финляндии в отношении Мухаметова «разыгралась настоящая кампания травли». Медиа стали называть его «возможным российским диверсантом», а также предполагать, что он может быть связан с российскими спецслужбами.
С января по сентябрь 2025 года власти Финляндии отказали почти 90% россиян, которые просили о предоставлении убежища. 104 из них уже депортировали.
В большинстве случаев о международной защите просили граждане РФ, которые бежали от мобилизации. При этом финская миграционная служба утверждала, что мобилизация завершена, и ссылалась на заявления экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и Владимира Путина.
Весной 2025 года представительница миграционной службы Финляндии Ану Карппи отметила, что ведомство руководствуется Конвенцией ООН, согласно которой сама по себе угроза службы в армии не является причиной для предоставления убежища.