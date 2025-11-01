Россиянин, который летом выпрыгнул из транзитного поезда в Литве, нашелся в Финляндии - ему грозит депортация

Пока что россиянин находится на территории Финляндии, где ожидает решения Европейского суда по правам человека. Правозащитники, которые помогают Мухаметову, во время общения с журналистами в первую очередь обращали внимание на международное право об отказе от военной службы, основанное на убеждениях — оно защищено 18-й статьей Всеобщей декларации прав человека.