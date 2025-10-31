Беларусь продолжает провокации - работа аэропорта Вильнюса снова была нарушена

Руководитель Национального центра управления кризисами (НЦУК) Вилмантас Виткаускас сообщил, что из Беларуси в сторону Литвы было запущено небольшое количество воздушных шаров, три из которых были обнаружены. По его словам, один запуск воздушного шара был зафиксирован вблизи Варенского района. «Было обнаружено три контрабандистских воздушных шара, как я уже упоминал, на радаре их было не так много, всего около десятка. По сравнению с тем, что было на прошлой неделе, это очень мало», — сказал Виткаускас радио LRT в пятницу. «Но, повторюсь, даже один объект, видимый на радаре, представляет опасность, и специалисты по аэронавигации принимают соответствующие решения, поскольку рисковать такими объектами на данной траектории посадки и взлёта самолётов нельзя», — добавил он.