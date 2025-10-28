Ride проигнорировал приказ PTAC - и получил штраф на 10 тысяч евро

Директор PTAC Зайга Лиепиня отмечает, что устранен самый важный риск безопасности, так как услуга больше не доступна для детей. В то же время она призывает других поставщиков услуг проката микромобильных транспортных средств как можно скорее внедрить надежные методы проверки возраста, за чем PTAC будет следить.