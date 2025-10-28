Ride проигнорировал приказ PTAC - и получил штраф на 10 тысяч евро
Центр защиты прав потребителей (PTAC) наложил штраф в размере 10 000 евро на оператора арендных электромопедов Ride Mobility за игнорирование распоряжения о приостановке небезопасных услуг.
В то же время PTAC отмечает, что за этот период Ride принял корректирующие меры, внедрив процесс проверки личности и возраста человека, который был согласован с PTAC 24 октября.
PTAC отмечает, что проверка происходит через цифровой инструмент и включает в себя чтение документов, сравнение их с селфи клиента, а также определение возраста на основе даты рождения, указанной в документе.
Директор PTAC Зайга Лиепиня отмечает, что устранен самый важный риск безопасности, так как услуга больше не доступна для детей. В то же время она призывает других поставщиков услуг проката микромобильных транспортных средств как можно скорее внедрить надежные методы проверки возраста, за чем PTAC будет следить.
Также центр сообщает, что Европейская комиссия (ЕК) в настоящее время работает над созданием приложения для проверки возраста.
Сейчас в Латвии в основном отсутствует надлежащая проверка возраста перед получением доступа к цифровому контенту и услугам. По мнению PTAC, самодекларирование, когда пользователь сам указывает, исполнилось ему 18 лет или нет, не является достаточным инструментом для проверки возраста.
Приложение для проверки возраста в масштабах всего ЕС решило бы значительную часть проблем, связанных с доступом несовершеннолетних к ненадлежащему контенту и услугам.