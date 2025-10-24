Компании Ride снова разрешили прокат электровелосипедов - внедренная проверка возраста работает успешно
После трагедии в Иманте Центр защиты прав потребителей разрешил компании Ride Mobility продолжить работу, убедившись в внедрении системы проверки возраста. Теперь несовершеннолетние не смогут арендовать электровелосипеды без подтверждения личности.
Центр защиты прав потребителей (PTAC) согласовал дополнительные решения по контролю возраста клиентов оператора по прокату электровелосипедов Ride Mobility (Ride) и разрешил предприятию продолжать предоставление услуг, сообщается на сайте центра. PTAC указал, что Ride обеспечил необходимые меры для проверки личности и возраста клиентов, а также недоступность услуг для несовершеннолетних.
Исполнительный директор Ride Эдгарс Якобсонс сообщил, что с понедельника, 20 октября, компания ввела дополнительные меры безопасности, чтобы пользователи, не достигшие соответствующего возраста, не могли пользоваться услугами Ride. "В настоящее время всем пользователям электровелосипедов Ride необходимо предъявить удостоверение личности - паспорт, ID-карту, водительское удостоверение или вид на жительство, а система проверяет возраст, сравнивая фотографию в документе с реальным фото пользователя", - пояснил Якобсонс.
Он добавил, что теперь Ride ожидает от PTAC тщательной оценки безопасности услуг и других компаний отрасли, а также действий по обеспечению выполнения равных требований, снижению рисков аварий и формированию более ответственной культуры вождения.
Мемориал в память о погибших в ДТП школьницах у станции "Иманта" (17.10.25)
Прошло две недели с момента трагического происшествия на станции "Имантa" в Риге, где при столкновении электросамоката с поездом погибли две ...
Ранее PTAC потребовал приостановки предоставления услуг Ride в связи с трагедией в Иманте, где, попав под поезд на железнодорожном переезде, погибли две ехавшие на электровелосипеде Ride девочки. В понедельник, 20 октября, центр получил официальное письмо от Ride о внедрении инструмента проверки возраста, однако предоставленной информации было недостаточно, поэтому компании было поручено до четверга, 23 октября, предоставить доказательства внедрения такой проверки. Центр также начал оценку других приложений, предлагающих аренду средств электромобильности.