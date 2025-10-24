Компании Ride снова разрешили прокат электровелосипедов - внедренная проверка возраста работает успешно

Ранее PTAC потребовал приостановки предоставления услуг Ride в связи с трагедией в Иманте, где, попав под поезд на железнодорожном переезде, погибли две ехавшие на электровелосипеде Ride девочки. В понедельник, 20 октября, центр получил официальное письмо от Ride о внедрении инструмента проверки возраста, однако предоставленной информации было недостаточно, поэтому компании было поручено до четверга, 23 октября, предоставить доказательства внедрения такой проверки. Центр также начал оценку других приложений, предлагающих аренду средств электромобильности.