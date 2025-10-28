Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, спокойно продолжают работать в Латвии - нормально ли это?

Что касается Лейкумы, то вначале финский надзорный орган не мог понять, жалуются ли на неё из-за нехватки знаний или потому, что она плохо владела финским языком. Valvira решила, что ситуацию нужно проверить тщательнее, и поручила Тамперскому университету оценить как теоретические, так и практические знания Лейкумы. «На письменном экзамене по внутренним болезням Лейкума набрала семь баллов из 80», — говорится в документе. Например, она не смогла распознать острый лейкоз. В другом тесте, оценивавшем знания по внутренним болезням с точки зрения первичной медицинской помощи, Лейкума набрала 12 баллов из 80. «В одном из вопросов Лейкума не распознала ни одного возможного немедленного риска, и подобные действия в здравоохранении могли бы причинить вред пациенту», — заключили экзаменаторы. В феврале 2016 года Лейкуму лишили права практиковать медицину в Финляндии.