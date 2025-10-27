Когда урок физкультуры станет праздником: в одной из школ Риги строят спортивный комплекс будущего
Рижская дума и фонд «Помощь полякам на Востоке» подписали соглашение о сотрудничестве по строительству и модернизации спортивного комплекса Рижской польской средней школы имени Иты Козакевич, который будет расположен на улице Ницгалес, 15 в Риге.
По словам вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса, общая стоимость проекта составит 916 523 евро. Из них 833 125 евро профинансирует польский фонд, а 83 525 евро внесёт Рижское самоуправление.
«В последние годы мы последовательно реализуем программу развития спортивной инфраструктуры в образовательных учреждениях Риги, чтобы она соответствовала современным стандартам. Благодаря финансовой поддержке фонда в школе появится многофункциональная спортивная площадка под открытым небом с зоной для прыжков в длину, беговой дорожкой, уличными тренажёрами, скалодромом (bouldering), а также площадкой для гимнастики и игр для детей дошкольного возраста,» — отметил Ратниекс.
Председатель правления фонда Миколай Фалковский подчеркнул, что этот проект — пример крепкого партнёрства между Польшей и Латвией: «Польша и Латвия — не только стратегические партнёры, но и близкие соседи, которых объединяет общая история и ценности. Несколько лет назад была обновлена фасадная часть школы, а теперь мы инвестируем в спортивную инфраструктуру. Мы рады, что можем реально поддержать польскую общину в Латвии, создавая лучшие условия для обучения и развития. Сотрудничество с местными властями проходит безупречно — это доказывает, как много можно достичь вместе».
Исполняющая обязанности директора школы Кристине Барковска отметила, что модернизация инфраструктуры — важный шаг вперёд: «Этот проект не только улучшит учебную среду, но и станет символом развития школы. В следующем году мы отметим 35-летие, и строительство спорткомплекса станет настоящим подарком для всей школьной семьи — учеников, педагогов и родителей. От всей души благодарим польских партнёров за поддержку — проект реализуется при финансировании Министерства иностранных дел Польши. Мы — школа с глубокими корнями, и с гордостью сохраняем свои ценности и традиции».
Проект планируется реализовать в 2025–2026 годах. Работы также включают благоустройство территории, установку освещения, модернизацию вентиляционной системы в спортзале и замену напольного покрытия для улучшения звукоизоляции.
Школа была основана в 1991 году, в её состав входят дошкольное отделение, основная и средняя школа, где обучается 441 ученик.