Когда урок физкультуры станет праздником: в одной из школ Риги строят спортивный комплекс будущего

Председатель правления фонда Миколай Фалковский подчеркнул, что этот проект — пример крепкого партнёрства между Польшей и Латвией: «Польша и Латвия — не только стратегические партнёры, но и близкие соседи, которых объединяет общая история и ценности. Несколько лет назад была обновлена фасадная часть школы, а теперь мы инвестируем в спортивную инфраструктуру. Мы рады, что можем реально поддержать польскую общину в Латвии, создавая лучшие условия для обучения и развития. Сотрудничество с местными властями проходит безупречно — это доказывает, как много можно достичь вместе».