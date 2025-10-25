Даугавпилс приглашает на бесплатную экскурсию по городу
В Даугавпилсе в воскресенье, 26 октября, в 12:00 на площади Виенибас стартует бесплатная экскурсия по городу с посещением ретровыставки "Инженерный арсенал". Участников ждет архитектура, история и уникальные экспонаты.
Это девятая экскурсия из цикла экскурсий, посвященных 750-летию Даугавпилса, организованного отделом туризма самоуправления, которая продолжает знакомить жителей и гостей города с богатым культурно-историческим наследием города.
Экскурсия начнется на площади Виенибас. Во время прогулки у всех желающих будет возможность:
- познакомиться с историей улицы Виенибас;
- узнать больше о микрорайоне Эспланада;
- узнать о выдающихся личностях, местных жителях и их судьбах;
- открыть для себя новые и удивительные места;
- окунуться в приключение и получить незабываемые впечатления и положительные эмоции.
В завершение экскурсии участники посетят Даугавпилсский центр техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал». Он предлагает четыре выставочные зоны общей площадью 2500 м²: сектор истории промышленного дизайна и спецтехники, советских автомобилей, мотоциклетной техники и западных ретро-автомобилей.
Всего в центре представлено более 40 ретро-автомобилей, более 80 мотоциклов и мопедов. Даже те, кто уже посещал «Инженерный арсенал», смогут увидеть эксклюзивы осеннего туристического сезона: Mercedes-Benz 290, Porsche 944, богатую коллекцию велосипедов периода Первой независимой Латвийской республики, новые экспонаты советских времен и многое другое.
Услуги гида во время экскурсии бесплатные. Посещение «Инженерного арсенала» стоит 10 евро - для взрослых, 5 евро - для школьников, студентов и пенсионеров, дети до 7 лет — бесплатно. Продолжительность – 1,5 часа;
Экскурсия будет проходить на латышском и одном иностранном языке, второй язык (русский или английский) участники согласуют лично с гидом
Регистрация по телефону +371 26444810.
«Призываем жителей и гостей Даугавпилса воспользоваться этой возможностью и узнать больше об истории, культуре и личностях Даугавпилса», - приглашают организаторы.