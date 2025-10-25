Даугавпилс приглашает на бесплатную экскурсию по городу

Всего в центре представлено более 40 ретро-автомобилей, более 80 мотоциклов и мопедов. Даже те, кто уже посещал «Инженерный арсенал», смогут увидеть эксклюзивы осеннего туристического сезона: Mercedes-Benz 290, Porsche 944, богатую коллекцию велосипедов периода Первой независимой Латвийской республики, новые экспонаты советских времен и многое другое.