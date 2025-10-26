Популярный у жителей Латвии сервис прекращает обслуживать клиентов на русском языке
Как сообщает Postimees, с 1 ноября компания Omniva прекращает обслуживание клиентов на русском языке в Эстонии.
Прекращение обслуживания клиентов на русском языке означает, что с ноября служба поддержки клиентов, веб-сайт, самообслуживание, мобильное приложение и посылочные автоматы Omniva будут доступны на двух языках - эстонском и английском.
"Количество клиентов, которым необходимо обслуживание на русском языке, поскольку они не владеют эстонским или английским, значительно сократилось. В то же время качество машинного перевода заметно повысилось, а посещаемость русскоязычных онлайн-ресурсов снизилась. Поэтому поддержание отдельных линий обслуживания на русском языке больше не является экономически целесообразным", - сообщает компания.
«Это не означает, что сотрудники Omniva перестанут говорить по-русски. Если наш специалист по обслуживанию клиентов владеет русским языком, он с удовольствием продолжит общаться с клиентами на нем. Например, все сотрудники наших почтовых отделений в Ида-Вирумаа владеют русским языком, и общение на самом распространенном в регионе языке, безусловно, продолжится», - объяснил исполняющий обязанности коммерческого директора Omniva Свен Кукемельк.
«Мы также по-прежнему будем отвечать на письменные обращения на русском языке, однако ответ будет предоставлен на эстонском или английском. На сегодняшний день качество машинного перевода настолько высокое, что, будь то письменный ответ или веб-страница, каждый может легко понять содержание, воспользовавшись функцией автоматического перевода на родной язык», - добавил он.
В Omniva также подчеркнули, что этим изменением унифицируют подход во всех трех странах своего присутствия. В Латвии русскоязычное обслуживание клиентов было прекращено в 2023 году, а в Литве оно никогда не предоставлялось.
