На родине русского языка приняли решение о том, как правильно писать слово "интернет"
Слово «интернет» допустимо писать как с маленькой, так и с большой буквы. Оба варианта считаются нормативными. Как сообщают СМИ РФ, такое постановление вынесли в Институте русского языка имени Пушкина.
Представители института отмечают, что и современные словари фиксируют два равноправных варианта написания. Выбор зависит от предпочтений автора. При этом в официальных документах чаще используется форма с заглавной буквы.
Ранее слово «Интернет» воспринималось как имя собственное — название конкретной информационной сети. Тогда его нередко заключали в кавычки. Со временем значение изменилось — теперь это способ связи, как радио, телефон или телеграф, что и привело к изменению написания.
Это правило, однако, не распространяется на слова «Сеть» и «Паутина» в значении глобальной сети. В этих случаях прописная буква помогает отличить технический термин от обычных слов, например, рыболовная сеть. В выражениях «Всемирная сеть» и «Всемирная паутина» с заглавной буквы пишется прилагательное.
