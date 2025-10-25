Конец света может быть ближе, чем мы думали: NASA делает шокирующий прогноз
Ученые NASA и Токийского университета смоделировали будущее Земли: как скоро наша планета потеряет кислород, океаны испарятся, а жизнь исчезнет. Для человечества это будет катастрофой, но на деле все это результат естественной эволюции Солнца.
Много лет учёные пытаются понять, какая судьба ждёт Землю. Благодаря современным исследованиям и компьютерным симуляциям стало гораздо яснее, как будет развиваться наша планета в далёком будущем. Новое совместное исследование, проведённое NASA и Токийским университетом (Toho University, Япония), представило поразительные прогнозы, сообщает The Daily Galaxy. Используя сложные климатические и астрофизические модели, учёные изучили взаимодействие между атмосферой Земли, солнечным излучением и процессом расширения Солнца, который неизбежно ждёт нашу звезду. Это позволило определить, сколько времени остаётся до момента, когда Земля станет непригодной для жизни, и что это будет означать для будущего человечества.
Не катастрофа, а неизбежная эволюция
Когда мы думаем о конце света, обычно представляем удар астероида или ядерную войну. Однако, как показывают новые исследования, гибель человечества и всей биосферы Земли произойдет не из-за внезапной катастрофы, а вследствие естественной эволюции Солнца.
Со временем Солнце становится все больше и ярче. Когда его запасы ядерного топлива иссякнут, звезда начнет расширяться и превратится в красного гиганта. Это произойдет через несколько миллиардов лет, но разрушительные изменения начнутся значительно раньше.
Согласно суперкомпьютерным моделям, Земля станет непригодной для жизни задолго до превращения Солнца в красного гиганта.
По расчетам, приблизительно через миллиард лет Земля потеряет атмосферный кислород. Поверхность планеты настолько нагреется, что даже самые устойчивые микроорганизмы не смогут выжить. Океаны испарятся, атмосфера станет тоньше, и Земля утратит способность поддерживать жизнь в привычной форме.
Однако, как предупреждают специалисты NASA, угроза может приблизиться из-за ускоренных климатических изменений, происходящих уже сегодня. Рост температур, уменьшение содержания кислорода и истощение природных ресурсов могут привести к краху экосистемы значительно раньше — в течение ближайших столетий.
Исчезновение кислорода и солнечная активность
Одно из самых тревожных открытий связано с тем, что уровень кислорода в атмосфере Земли постепенно снижается. Повышенная солнечная активность — вспышки, выбросы корональной массы и солнечные бури — уже сегодня воздействуют на магнитное поле планеты и способствуют эрозии атмосферы, то есть её постепенному истончению.
К этому добавляется человеческий фактор — вырубка лесов, загрязнение, рост использования ископаемого топлива. Всё это может ускорить процесс падения уровня кислорода, и тогда на планете смогут выжить только самые простые организмы, например, отдельные виды бактерий, если вообще смогут приспособиться к столь суровым условиям.
Когда океаны исчезнут
Одним из самых разрушительных последствий солнечного расширения станет испарение океанов. По мере усиления солнечного излучения температура поверхности Земли поднимется до уровня, при котором вода не сможет существовать в жидком состоянии.
А ведь именно океаны являются основой жизни — они регулируют климат, вырабатывают кислород и поддерживают биологическое разнообразие. Без них экосистема разрушится, и даже самые устойчивые формы жизни окажутся на грани исчезновения.
Этот момент, по словам учёных, станет последней главой истории Земли — планета превратится в безжизненную пустыню, подобную Венере.