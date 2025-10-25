Конец света может быть ближе, чем мы думали: NASA делает шокирующий прогноз

Много лет учёные пытаются понять, какая судьба ждёт Землю. Благодаря современным исследованиям и компьютерным симуляциям стало гораздо яснее, как будет развиваться наша планета в далёком будущем. Новое совместное исследование, проведённое NASA и Токийским университетом (Toho University, Япония), представило поразительные прогнозы, сообщает The Daily Galaxy. Используя сложные климатические и астрофизические модели, учёные изучили взаимодействие между атмосферой Земли, солнечным излучением и процессом расширения Солнца, который неизбежно ждёт нашу звезду. Это позволило определить, сколько времени остаётся до момента, когда Земля станет непригодной для жизни, и что это будет означать для будущего человечества.