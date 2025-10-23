Можно быть Самураем, но не Марком без "s". Какие имена в Латвии не зарегистрируют - даже если вы очень захотите

В Министерстве юстиции пояснили, какие требования предъявляет закон к выбору имени. Имя ребенка вносится в реестр по указанию родителей. Разрешается дать не более двух имен. Имя должно соответствовать нормам латышского литературного языка — правилам написания и употребления личных имен. Например: имя может состоять только из букв латышского алфавита; каждое имя должно иметь окончание, соответствующее грамматическому роду (мужскому или женскому); имя не может содержать определенных сочетаний согласных или удвоений и т. п. При регистрации рождения родители могут выбрать имя не только из календарного списка имен или расширенного списка имен по именинам.