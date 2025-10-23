Можно быть Самураем, но не Марком без "s". Какие имена в Латвии не зарегистрируют - даже если вы очень захотите
Выбор имени для ребёнка часто вызывает интерес в обществе — особенно в случаях, когда родители дают своим детям экстравагантные и необычные имена. Если сравнить практику разных стран, например, США и Латвии, можно заметить, что подходы отличаются, но цель у всех одна — чтобы выбранное имя было уместным и соответствовало языковым нормам.
В зарубежных новостях мы нередко слышим, что какому-то ребёнку снова дали крайне экстравагантное имя или что имя добавлено в список «запрещённых». Чаще всего такие случаи происходят в США. В Латвии также Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) иногда публикует списки самых необычных имён, данных детям за предыдущий год. Однако нигде не встречается информация о тех именах, которые не были зарегистрированы. Почему так?
Регулирование личных имён в США
Говоря о США, удивительно, что там вообще нет единых правил для выбора имени — законы отличаются от штата к штату. Как сообщает сайт madeformums.com, наиболее распространённые ограничения следующие:
- В имени не допускаются цифры или символы, то есть знаки, которые не являются буквами;
- Имя не должно быть непристойным или оскорбительным;
- Имя не может быть официальным титулом;
- В некоторых штатах установлены ограничения на длину имени — сколько знаков оно может содержать.
Однако и здесь есть исключения. Например, в Калифорнии разрешено использовать в имени дефисы и апострофы. Именно там Илон Маск и его бывшая супруга, певица Граймс, зарегистрировали имя своего ребёнка — X AE A-XII, которое изначально содержало ещё более сложные символы.
Нередко имена запрещают на основе прецедента — когда кто-то из родителей предлагает абсурдный вариант, власти решают, соответствует ли он существующим критериям или нужно ввести новое ограничение на будущее.
Примеры запрещённых имён в США в 2025 году
В 2025 году в США были опубликованы имена, которые не удалось зарегистрировать в свидетельствах о рождении — по вышеуказанным или иным причинам:
- King (Король),
- Queen (Королева),
- Jesus Christ (Иисус Христос),
- III (римская цифра 3),
- Santa Claus (Санта-Клаус),
- Majesty (Величество),
- Adolf Hitler (Адольф Гитлер),
- Messiah (Мессия),
- @ (так как подобные символы не разрешены ни в одном штате),
- а также число 1069.
Можно заглянуть и в австралийский список запрещённых имён. Там встречаются такие родительские «творения», как Ikea, Робокоп, Профессор, Медсестра или Цианид, а в других странах — Нутелла и прочие чудеса фантазии.
Существует ли в Латвии учет незарегистрированных имен?
Исходя из того, что на сайте PMLP доступна база данных личных имен, и именно это учреждение ежегодно публикует сводку самых популярных имен, данных новорожденным, мы запросили информацию о том, существует ли у них также база данных или подобный реестр имен, которые по каким-либо причинам не были зарегистрированы. В ответ мы получили разъяснение, что регистрация личных имен новорожденных находится в компетенции Департамента ЗАГСов Министерства юстиции.
Мы обратились в Департамент коммуникаций Министерства юстиции с тем же вопросом и получили следующий комментарий: «В распоряжении Министерства юстиции нет обобщенной информации о случаях, когда отделы ЗАГС отказываются вносить в акт о рождении имя, выбранное родителями. Запись имени ребенка в реестре актов гражданского состояния производится отделами ЗАГС самоуправлений».
Что предусматривает латвийский закон относительно присвоения личных имен?
В Министерстве юстиции пояснили, какие требования предъявляет закон к выбору имени. Имя ребенка вносится в реестр по указанию родителей. Разрешается дать не более двух имен. Имя должно соответствовать нормам латышского литературного языка — правилам написания и употребления личных имен. Например: имя может состоять только из букв латышского алфавита; каждое имя должно иметь окончание, соответствующее грамматическому роду (мужскому или женскому); имя не может содержать определенных сочетаний согласных или удвоений и т. п. При регистрации рождения родители могут выбрать имя не только из календарного списка имен или расширенного списка имен по именинам.
Министерство подчеркивает, что родителям следует учитывать не только формальное соответствие имени правилам орфографии, но и смысл и суть выбранного имени. Во время регистрации рождения отдел ЗАГС оценивает, соответствует ли выбранное имя требованиям нормативных актов. Если имя противоречит правилам написания личных имен, его внесение в реестр актов гражданского состояния отклоняется.
Если же имя по своему значению может вызвать проблемные ситуации в будущем (например, считается унизительным или оскорбительным), сотрудники ЗАГС обсуждают это с родителями и рекомендуют пересмотреть выбор.
На вопрос, что происходит, если родители всё же настаивают на своём, представитель Министерства юстиции пояснил:
«Отказ отдела ЗАГС родители могут обжаловать в суде в порядке, установленном Законом об административном процессе, как это предусмотрено в части третьей статьи 4 Закона о регистрации актов гражданского состояния. Если суд примет иное решение и посчитает, что имя можно зарегистрировать, ЗАГС обязан будет это сделать».
Какие имена в Латвии не удалось зарегистрировать?
Мы спросили пользователей соцсетей о конкретных случаях из их опыта, когда выбранное имя не было принято для регистрации. Вопрос был размещен в сети X и в закрытой группе Facebook Atsaucīgo māmiņu forums (Форум отзывчивых мам). Отбросив многочисленные комментарии о том, допустимо ли вообще давать детям необычные имена, мы собрали следующие примеры незарегистрированных имен, которые можно разделить на несколько категорий:
1. Мужские имена без окончания «s»
Marat, Maksim, Mart, Mark, Oliver. Чаще всего это выбор представителей нацменьшинств, предпочитающих славянские имена. Обычно родители соглашались добавить латышское окончание. Был случай, когда имя Marat имело эстонское происхождение, но суд встал на сторону PMLP. Так же произошло в 2013 году с немецким именем Mark. В том же году в Лиепае не удалось зарегистрировать имя Miron — отец отказался добавлять «-s», ссылаясь на сходство со словом «mironis» («мертвец»). Суд оставил отказ в силе.
2. Женские имена с окончанием, не соответствующим грамматике латышского языка
Например, Lurdess. Французское Anais было зарегистрировано в латвизированной форме — Anaisa.
3. Имена с двойными согласными, чаще всего «t»
Подобные случаи освещались в СМИ — например, имя Otto. Но, как говорят данные, в Латвии значительно больше Otto (386), чем Oto (272), хотя вариант с двойной «t» всё ещё отсутствует в календаре именин. Другие примеры: Matteo, Gretta, Lotte, Vanessa, Melissa и др.
4. Имена с нелатвийским написанием
Были случаи, когда имя начиналось с «Ts» — его приходилось менять на «C». В 2020 году портал Mammamuntetiem.lv писал о матери, которая хотела назвать дочь Mya. Показательно, что одной женщине не разрешили имя Mia, а другим — разрешили. Среди других упомянутых примеров: Olivia, Sonya.
В обсуждениях выяснилось, что некоторые имена одним родителям удалось зарегистрировать, а другим — нет. Например, Gabriella, Sonja, Vanessa и уже упомянутое Mia. То есть решение нередко зависит от того, в каком отделе ЗАГС это делается, какой сотрудник рассматривает заявление — и, возможно, даже в каком он настроении.
Иногда бывает и так, что человека в документах регистрируют под одним именем, а в жизни он пользуется другим — тем, которое изначально было задумано. Например, случай Алены Остапенко: в её паспорте записано Елена, поскольку она родилась в то время, когда имена давали в основном по календарю именин. Сегодня закон разрешает давать и имена, отсутствующие в именинном календаре, но с указанными ранее ограничениями.
Необычные имена
В отличие от США, в Латвии список допустимых личных имен, кажется, не сокращается, а наоборот — постепенно расширяется, главным образом благодаря разным прецедентам, хотя споры обычно касаются написания, а не смысла.
Экстравагантными крайностями пользователи соцсетей делиться не захотели — разве что упомянули имя Astonārs. Остальные случаи касаются исключительно вопросов правописания в соответствии с нормами латышской грамматики. Тем временем PMLP публиковало, например, список необычных имен, данных детям в 2023 году. Среди сравнительно безобидных встречается имя Miesassargs («Телохранитель»). А в 2016 году в Латвии родились мальчики с именами Самурай, Маршал и Хантер.
Портал lvportals.lv приводит и другие примеры: в Латвии зарегистрировано 16 женщин по имени Сталина, есть несколько Космосов, а также Ятница, Кукайне («Насекомое») и Ангина.