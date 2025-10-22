МИД ответил, пропустила бы Латвия самолет Путина в Будапешт

Как сообщалось, ранее в Будапеште планировалась встреча Трампа и Путина для обсуждения прекращения войны в Украине. Ее дата не сообщалась, как и не уточнялось то, как Путин доберется до столицы Венгрии, так как в отношении российских самолетов действуют ограничения на полеты в воздушном пространстве стран Европейского союза.