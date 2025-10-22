МИД ответил, пропустила бы Латвия самолет Путина в Будапешт
Латвия откажет в разрешении на пролет самолета президента России Владимира Путина над своей территорией, ссылаясь на ответственность Кремля за агрессию против Украины и военные преступления. Это заявление прозвучало на фоне слухов о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште.
Латвия не видит возможности выдать разрешение на полет самолета российского диктатора Владимира Путина через свое воздушное пространство, сообщили в Министерстве иностранных дел, комментируя ранее запланированную, но не подтвержденную встречу президентов США и России в Будапеште.
В МИД отметили, что Латвия поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по прекращению агрессии России против Украины, но на данный момент нет никаких признаков готовности Путина к конструктивному мирному процессу. Россия продолжает усиливать воздушные атаки против Украины, убивая мирных жителей и разрушая гражданскую и критическую инфраструктуру.
"Латвия не видит возможности выдать разрешение на полет через свое воздушное пространство человеку, который начал войну против Украины и несет ответственность за серьезные нарушения Россией международного права, включая военные преступления в Украине", - заявили в министерстве.
Как сообщалось, ранее в Будапеште планировалась встреча Трампа и Путина для обсуждения прекращения войны в Украине. Ее дата не сообщалась, как и не уточнялось то, как Путин доберется до столицы Венгрии, так как в отношении российских самолетов действуют ограничения на полеты в воздушном пространстве стран Европейского союза.
Однако во вторник высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Трамп не планирует в ближайшее время встречаться с Путиным. Это сообщение появилось спустя несколько дней после того, как Трамп объявил, что в течение двух недель намерен встретиться с Путиным в Будапеште.