Пенсия не предел: как налоговые льготы могут вернуть пожилых людей в экономику

Председатель подразделения LSKA «Сейм сеньоров» Барба Гиргенсоне подчёркивает, что польза от занятости пожилых людей заключается не только в том, что они продолжают работать, когда могли бы уйти на заслуженный отдых, но и в взаимодействии поколений на рабочем месте. «Сеньоры могут быть более опытными, чем молодёжь, и их навыки часто лучше соответствуют потребностям компании. Кроме того, и предприятие, и его сотрудники выигрывают от передачи знаний старшего поколения. Синергия, возникающая при сочетании умений молодых и пожилых работников, способна повысить производительность и инновационный потенциал предприятия», - говорит Гиргенсоне. - LSKA всегда отстаивало позицию, что жизненный опыт и знания сеньоров - это ценность, которую нельзя просто “пустить по ветру”».