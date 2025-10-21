Латвия отправит Украине машины скорой помощи, оборудование и медикаменты

Латвийская сторона получила запрос о помощи — поставке медицинского оборудования отдельным воинским подразделениям Украины. После оценки возможностей было принято решение безвозмездно передать Украине два медицинских автомобиля Mercedes Benz Sprinter 316, находившихся в распоряжении Службы неотложной медицинской помощи и больше не использующихся для её функций.