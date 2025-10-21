Латвия отправит Украине машины скорой помощи, оборудование и медикаменты
Чтобы оперативно отреагировать на потребности системы здравоохранения Украины в условиях войны, вызванной российской агрессией, правительство Латвии во вторник, 21 октября, одобрило отправку Украине медицинских автомобилей, оборудования, медикаментов, дефибрилляторов, дизельных генераторов и других ресурсов, необходимых для оказания неотложной помощи.
Латвийская сторона получила запрос о помощи — поставке медицинского оборудования отдельным воинским подразделениям Украины. После оценки возможностей было принято решение безвозмездно передать Украине два медицинских автомобиля Mercedes Benz Sprinter 316, находившихся в распоряжении Службы неотложной медицинской помощи и больше не использующихся для её функций.
Кроме того, решено включить в гуманитарный груз из государственных материальных резервов четыре дефибриллятора, четыре дизельных генератора, различные медикаменты, перевязочные материалы, дезинфицирующие средства, носилки и другие запрошенные ресурсы, необходимые для обеспечения работы скорой помощи.
Транспортировку и передачу этих ресурсов воинским подразделениям Министерства обороны Украины осуществит общественная организация Ogres novada attīstībai.
Сфера здравоохранения Латвии регулярно оказывает поддержку украинским медикам и учреждениям в ответ на их просьбы о помощи, внося свой вклад в спасение человеческих жизней.