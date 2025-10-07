На лечение украинских военных и гражданских лиц правительство ЛР выделило несколько миллионов евро
Для обеспечения лечения и реабилитации тяжело раненых украинских военнослужащих, а также медицинской помощи гражданским жителям Украины, нашедшим убежище в Латвии, правительство утвердило выделение Министерству здравоохранения финансирования в размере более 5,4 миллиона евро.
Средства будут использованы для покрытия расходов на предоставленные медицинские услуги в период с осени 2024 года до середины 2025 года.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Латвия оказывает помощь как украинским военным, так и гражданским лицам. Латвийские медицинские учреждения пока предоставили лечение 660 пострадавшим в боевых действиях, обеспечив им медицинскую помощь, включая реабилитацию, в основном в тяжелых и сложных случаях.
Гражданские жители Украины, которые нашли убежище в Латвии, имеют право на такие же медицинские услуги, как и жители страны. Из выделенного финансирования оплачиваются неотложная медицинская помощь, амбулаторное и стационарное лечение, медикаменты и медицинские устройства.
