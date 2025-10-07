На лечение украинских военных и гражданских лиц правительство ЛР выделило несколько миллионов евро

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Латвия оказывает помощь как украинским военным, так и гражданским лицам. Латвийские медицинские учреждения пока предоставили лечение 660 пострадавшим в боевых действиях, обеспечив им медицинскую помощь, включая реабилитацию, в основном в тяжелых и сложных случаях.