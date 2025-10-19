"В отличие от россиян украинцы знают, за что сражаются": экс-глава НАТО о боевом духе солдат

Второй элемент - это роль командования, когда люди на самом высоком уровне определяют, почему что-то важно и чего нужно достичь, а затем на самом низком уровне принимают решения о том, как именно это сделать, объяснил Бауэр. Он подчеркнул, что весной и в начале лета 2022 года украинцы вернули себе 50% того, что захватили русские, потому что руководство и инициатива этой миссии были на уровне роты. "Когда командиры рот, по сути, увидели возможность и поняли, что должны вернуть все, что им принадлежало, они это сделали. А россиянам приходилось звонить в Москву о каждом изменении", - говорит Бауэр.