ФОТО: сыр дороже мяса! Смотрите, сколько сейчас стоят молочные продукты на Центральном рынке

Самым популярным среди покупателей по-прежнему остается «Российский» сыр, который стоит около 9,80 евро за килограмм. Примерно столько же стоят классические сорта Tilzītes, Gouda и Šiltenes — от 9,50 до 10 евро за килограмм. А вот более твердые и выдержанные сыры, такие как Alpu, Maasdam, Old Master и Trikolor, значительно дороже — от 12 до 30 евро за килограмм. Также имеется широкий выбор домашних сыров с приправами, тмином и даже клюквой — примерно 10 евро за килограмм, а также копченые и запеченные сыры.