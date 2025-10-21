Молочный павильон Рижского Центрального рынка (21.10.2025)
ФОТО: сыр дороже мяса! Смотрите, сколько сейчас стоят молочные продукты на Центральном рынке
В Молочном павильоне Рижского Центрального рынка по-прежнему представлен широкий выбор как местных, так и импортных молочных продуктов — от классических сыров до домашнего масла и творога. Осмотрев ассортимент во второй половине октября, можно увидеть, что цены на сыр колеблются от примерно 9 до 30 евро за килограмм — в зависимости от вида и страны происхождения.
Самым популярным среди покупателей по-прежнему остается «Российский» сыр, который стоит около 9,80 евро за килограмм. Примерно столько же стоят классические сорта Tilzītes, Gouda и Šiltenes — от 9,50 до 10 евро за килограмм. А вот более твердые и выдержанные сыры, такие как Alpu, Maasdam, Old Master и Trikolor, значительно дороже — от 12 до 30 евро за килограмм. Также имеется широкий выбор домашних сыров с приправами, тмином и даже клюквой — примерно 10 евро за килограмм, а также копченые и запеченные сыры.
В павильоне также представлен широкий выбор масла — сливочное, деревенское и домашнее. Масло производителя Straupe стоит около 3,14 евро за упаковку, тогда как Saldkrējuma sviests дешевле — около 2,50 евро.
Помимо масла и сыра, покупатели могут приобрести и творог с кефиром. Творог 5% стоит 4,50 евро за килограмм, творог из цельного молока (19%) — 7,25 евро за килограмм, а цена кефира варьируется от 0,80 до 1,60 евро за литр.