Видземский рынок в центре Риги сдан в аренду на 30 лет. Какие изменения его ждут?
2 апреля состоялся организованный SIA Rīgas nami аукцион на право долгосрочной аренды исторического Видземского рынка в центре Риги. По его итогам разработчиком территории на ближайшие 30 лет стало предприятие SIA GD&L Services.
Победитель аукциона получил право аренды на устном торге и обязался в период от подписания акта приема-передачи объекта до завершения восстановительных работ (но не дольше пяти лет с момента подписания договора) выплачивать ежемесячную арендную плату в размере 13 913 евро. После завершения восстановительных работ и до окончания 30-летнего срока аренды ежемесячная плата составит минимум 17 366 евро, при этом SIA Rīgas nami сохраняет право пересматривать арендную плату каждые 6 лет.
Арендатор также обязуется инвестировать в благоустройство территории, приоритетно обновляя Молочный павильон, затем Мясной павильон и остальную территорию. По предварительным оценкам, на восстановление зданий и благоустройство потребуется более 10 миллионов евро.
Видземский рынок просыпается после зимнего сна
Посещение Видземского рынка стало для части жителей района неотъемлемым ритуалом среды.
SIA GD&L Services также владеет прилегающими к Видземскому рынку территориями, где расположены гостиница Royal Spa & Resort Hotel, спортивный клуб, парковка, а также бывшее здание театра оперетты на улице Бривибас.
В процессе оценки заявки победителя комиссия проверила его финансовое состояние, способность выполнить требуемые инвестиции и рассмотрела представленные планы по развитию территории.
Председатель правления SIA Rīgas nami Оярс Валкерс отметил: "Мы удовлетворены тем, что инвестор представил четкий бизнес-план: все объекты в квартале дополняют друг друга, повышая общую рентабельность. Такой комплексный подход вселяет уверенность в перспективах развития, несмотря на сложную экономическую ситуацию".
Что изменится?
Согласно условиям аукциона в течение 6 месяцев арендатор должен предоставить детальный план развития объекта; в течение 24 месяцев завершить благоустройство территории; в течение 48 месяцев — реконструкцию Молочного павильона; в течение 60 месяцев — реконструкцию Мясного павильона.
Грициене Рамуне, член правления SIA GD&L Services, заявила: "Возрождение Видземского рынка – важный шаг в развитии исторического центра Риги. Мы рады быть частью этого процесса и планируем инвестировать в проект около 15 миллионов евро в течение ближайших пяти лет. Наша цель — не только восстановить исторические здания, но и вдохнуть в них новую жизнь, превратив рынок в современное, динамичное общественное пространство, сохранив его традиции".
О Видземском рынке
Видземский рынок расположен в центре Риги, по адресу Бривибас, 90A.
Общая площадь территории — 20 028 м². На территории находятся два исторических торговых павильона, имеющих статус культурных памятников и включенных в зону ЮНЕСКО и исторического центра Риги.
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Условия аренды предусматривают сохранение статуса рынка и его дальнейшее развитие как уникального общественного пространства, сочетающего культуру, искусство, гастрономию и традиционную рыночную торговлю.
- Молочный павильон будет использоваться для торговли продуктами питания и организации точек общественного питания.
- Мясной павильон – для торговли продуктами, ресторанов и проведения культурных мероприятий.
- Центральная площадь будет озеленена и превращена в общественную зону с местами для отдыха, питьевыми фонтанами и детскими площадками.
На территории рынка не будут размещены сетевые супермаркеты и франшизы. Приоритет в торговле будет отдан фермерам, местным производителям и ремесленникам. Кроме того, новый арендатор обязуется проводить регулярные культурные мероприятия и развивать концепцию "Ночного рынка", который уже стал популярным среди горожан.
SIA Rīgas nami управляет тремя рижскими рынками: Видземским рынком, Центральным рынком, рынком Latgalīte.
В прошлом году была разработана концепция модернизации Рижского центрального рынка, предусматривающая новые форматы торговли, развлечений и отдыха. В настоящее время идет работа по привлечению финансирования для реализации проекта.