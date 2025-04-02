Видземский рынок в центре Риги сдан в аренду на 30 лет. Какие изменения его ждут?

Грициене Рамуне, член правления SIA GD&L Services, заявила: "Возрождение Видземского рынка – важный шаг в развитии исторического центра Риги. Мы рады быть частью этого процесса и планируем инвестировать в проект около 15 миллионов евро в течение ближайших пяти лет. Наша цель — не только восстановить исторические здания, но и вдохнуть в них новую жизнь, превратив рынок в современное, динамичное общественное пространство, сохранив его традиции".