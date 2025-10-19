ЕС хочет следить за вашими чатами: спор о контроле WhatsApp и Telegram разделил Европу

Однако в августе 30-летний инженер-программист из Дании по имени Йоаким создал сайт Fight Chat Control, выступивший против инициативы ЕС. Он считает, что проект нарушает право на личную жизнь и может привести к массовой слежке. Его сайт позволяет посетителям автоматически отправлять письма политикам — в результате евродепутаты получили сотни обращений, что, по мнению наблюдателей, повлияло на настроение в Брюсселе. «Цель благородная, но решение ведёт в тупик. В Европарламенте многие депутаты уже склоняются к тому, чтобы не поддерживать этот регламент. Я призываю Латвию также пересмотреть свою позицию и не голосовать “за”, если вопрос снова будет поднят», — заявил евродепутат Рихард Колс.