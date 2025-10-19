ЕС хочет следить за вашими чатами: спор о контроле WhatsApp и Telegram разделил Европу
Попытка Европейского союза ввести постоянный мониторинг личных сообщений в мессенджерах WhatsApp, Signal, Telegram и других платформах с целью сократить распространение насилия над детьми в интернете временно застопорилась. Из-за разногласий между странами-членами вопрос уже третий год подряд откладывается, однако бурная реакция в соцсетях на возможный «автоматический контроль чатов» заставила многих всерьёз задуматься о последствиях этой инициативы.
Объём материалов, связанных с сексуальной эксплуатацией детей, в мессенджерах растёт стремительно. Преступники используют популярные платформы не только для распространения запрещённого контента, но и для поиска новых «клиентов». «Он прислал, если можно так сказать, “дегустационный набор” — целую подборку фотографий разных жертв. Мы насчитали тысячи изображений, а, возможно, их гораздо больше», — рассказал представитель Центра защиты прав детей Лойд Ричардсон.
Полиция предупреждает, что ситуация ухудшается: мессенджеры всё активнее внедряют технологии шифрования и защиты конфиденциальности, из-за чего расследования становятся сложнее. Кроме того, быстро растёт количество изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, изображающих детей в порнографическом контексте, сообщает LSM.lv.
В ответ на это Европейская комиссия предложила новый регламент, обязывающий платформы проактивно искать и блокировать подобные материалы и случаи «груминга» — попыток установить контакт с детьми. Фактически речь идёт об автоматическом сканировании переписок с использованием ИИ.
Однако в августе 30-летний инженер-программист из Дании по имени Йоаким создал сайт Fight Chat Control, выступивший против инициативы ЕС. Он считает, что проект нарушает право на личную жизнь и может привести к массовой слежке. Его сайт позволяет посетителям автоматически отправлять письма политикам — в результате евродепутаты получили сотни обращений, что, по мнению наблюдателей, повлияло на настроение в Брюсселе. «Цель благородная, но решение ведёт в тупик. В Европарламенте многие депутаты уже склоняются к тому, чтобы не поддерживать этот регламент. Я призываю Латвию также пересмотреть свою позицию и не голосовать “за”, если вопрос снова будет поднят», — заявил евродепутат Рихард Колс.
Его коллега, евродепутат Мартиньш Стакис, также раскритиковал идею: «Если у полиции есть подозрения в отношении конкретного человека или группы, можно проводить целенаправленное сканирование. Но этот проект предполагает всеобщую проверку всех переписок, и я не вижу, как это может пройти через Европарламент».
Сейчас страны ЕС разделились на два лагеря. Одни считают автоматическую проверку чатов необходимой для борьбы с преступлениями против детей, другие — опасным посягательством на основу демократии — право на частную жизнь.
Решение по этому вопросу принимает Совет ЕС, где представлены министры внутренних дел стран-членов. Хотя у идеи есть сторонники, сильный общественный резонанс заставил многих политиков пересмотреть своё отношение к инициативе.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что создатель Telegram Павел Дуров написал: «У нашего поколения остается всё меньше времени, чтобы спасти Интернет, который создавали наши родители. То, что когда-то задумывалось как пространство для свободного обмена информацией, превращается в инструмент тотального контроля».