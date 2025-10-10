"У меня осталось мало времени": основатель Telegram Павел Дуров отказался праздновать свой день рождения
Основателю Telegram Павлу Дурову сегодня исполнился 41 год. Однако праздновать этот день он отказался. Вместо поздравлений предприниматель обратился к подписчикам с тревожным посланием — о будущем интернета и человечества.
«У нашего поколения остается всё меньше времени, чтобы спасти Интернет, который создавали наши родители. То, что когда-то задумывалось как пространство для свободного обмена информацией, превращается в инструмент тотального контроля», — написал Дуров в Telegram.
Он подчеркнул, что правительства западных стран вводят всё более жесткие меры: в Великобритании — цифровые удостоверения личности, в Австралии — онлайн-проверки возраста, а в странах Евросоюза — массовое сканирование личных переписок.
«В Германии преследуют всех, кто осмеливается критиковать власть в интернете. В Великобритании тысячи людей сажают в тюрьмы за их твиты. Франция привлекает к уголовной ответственности лидеров технологической отрасли, которые отстаивают принципы свободы и конфиденциальности. Темное, антиутопичное будущее слишком быстро приближается — пока мы спим. Наше поколение рискует стать последним, у кого еще были свободы, и кто позволил их у себя отнять. Нам скармливают ложь», — заявил Дуров.
По его словам, человечество постепенно теряет не только свободу, но и моральные ориентиры. «Людей пытаются убедить, что нужно уничтожить всё, созданное ранее: традиции, суверенитет, конфиденциальность, свободный рынок и свободу слова. Предавая наследие наших предков, мы идем по пути самоуничтожения — морального, интеллектуального, экономического, а в конечном итоге и биологического», — добавил он.
В завершение Дуров отметил, что не собирается отмечать свой день рождения. «Так что нет, сегодня я не буду праздновать. У меня мало времени. У нас мало времени», — жестко подытожил основатель Telegram.