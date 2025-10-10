"У меня осталось мало времени": основатель Telegram Павел Дуров отказался праздновать свой день рождения

«В Германии преследуют всех, кто осмеливается критиковать власть в интернете. В Великобритании тысячи людей сажают в тюрьмы за их твиты. Франция привлекает к уголовной ответственности лидеров технологической отрасли, которые отстаивают принципы свободы и конфиденциальности. Темное, антиутопичное будущее слишком быстро приближается — пока мы спим. Наше поколение рискует стать последним, у кого еще были свободы, и кто позволил их у себя отнять. Нам скармливают ложь», — заявил Дуров.