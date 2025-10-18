Латвия не оказалась в числе стран Европы, сильно зависящих от импорта электроэнергии

Основной способ оценить, насколько страна зависит от импорта электроэнергии, — это посмотреть на чистый импорт в процентах от общего потребления электроэнергии. Если этот показатель положительный, это означает, что страна импортирует больше электроэнергии, чем экспортирует, а отрицательный показатель указывает на то, что страна экспортирует больше, чем импортирует.