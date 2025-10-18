Латвия не оказалась в числе стран Европы, сильно зависящих от импорта электроэнергии
Среди 35 европейских стран в 2024 году 13 были чистыми экспортерами электроэнергии, а 21 — чистыми импортерами, согласно данным Eurostat. Только одна страна, Кипр, не зафиксировала импорт электроэнергии.
Основной способ оценить, насколько страна зависит от импорта электроэнергии, — это посмотреть на чистый импорт в процентах от общего потребления электроэнергии. Если этот показатель положительный, это означает, что страна импортирует больше электроэнергии, чем экспортирует, а отрицательный показатель указывает на то, что страна экспортирует больше, чем импортирует.
Среди 35 стран в 2024 году средний показатель "чистого импорта в процентах от доступной электроэнергии для конечного потребления" в ЕС составил -0,5%. В среднем страны ЕС экспортируют больше, чем импортируют.
В нескольких странах чистый экспорт электроэнергии превышает импорт. Швеция занимает лидирующую позицию с показателем -27%, за ней следует Франция с -22%.
Словения (-19%), Норвегия (-14%), Словакия (-13%), Чехия (-12%) и Австрия (-10%) также являются сильными экспортерами электроэнергии.
Среди четырех крупнейших экономик ЕС Франция (-22%) и Испания (-4%) являются чистыми экспортерами, тогда как Германия (6%) и Италия (18%) — чистыми импортерами.
Доля импорта в потреблении электроэнергии в Латвии в 2024 году составила 16%, что, наверное, можно считать весьма хорошим показателем. В Литве доля импорта 46%, а в Эстонии - 36%. Непонятно только, почему электричество в Латвии дороже, чем в Литве и Эстонии.
Жак Персебуа, почетный профессор Университета Монпелье, отметил, что чистые экспортирующие страны — это те, где расположена значительная доля гидроэлектростанций, такие как Швеция и Норвегия, или крупные атомные парки, например, во Франции и Швеции.
Чистые импортирующие страны — это те, где высокая доля переменных возобновляемых источников энергии, которые импортируют много в отсутствие ветра или солнца.
Раньше Otkrito.lv писал о том, что почему жители Латвии платят за электроэнергию больше, чем жители богатых скандинавских стран.