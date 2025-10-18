airBaltic "переезжает" в Белград: несколько латвийских самолетов полетят под флагом Air Serbia

Французская авиакомпания Air Austral, базирующаяся на острове Реюньон в Индийском океане, объявила, что из-за постоянных проблем с двигателями Pratt & Whitney GTF прекращает эксплуатацию всего флота Airbus A220-300. Компания планирует использовать свои три самолета A220-300 до следующего лета, надеясь на улучшение ситуации со стороны Airbus. По данным авиакомпании, у как минимум двух из трех самолетов в этом году возникли проблемы с двигателями.