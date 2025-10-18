airBaltic "переезжает" в Белград: несколько латвийских самолетов полетят под флагом Air Serbia
Национальная авиакомпания Латвии airBaltic подписала двухлетний договор об аренде самолетов с сербской авиакомпанией Air Serbia. В сообщении сербского перевозчика говорится, что в предстоящем зимнем сезоне компания будет использовать два самолета airBaltic, а летом количество арендованных самолетов может увеличиться до четырех.
Генеральный директор Air Serbia Йири Марек отметил, что это соглашение даст компании «важный вклад для дальнейших решений о составе флота Air Serbia», сообщает LSM.lv.
Кто выигрывает от ACMI-услуг?
Латвийская национальная авиакомпания почти уникальна в мировом масштабе, поскольку работает одновременно и в сфере пассажирских перевозок, и в сегменте аренды самолетов с экипажем (ACMI).
В рамках таких соглашений, как, например, с немецкой Lufthansa Group и теперь с Air Serbia, самолеты airBaltic временно включаются во флот другой авиакомпании и выполняют рейсы под ее кодами.
ACMI-услуги обычно используются для повышения сезонной мощности или временного покрытия пикового спроса. Отвечая на вопрос, кто выигрывает от такой схемы, можно сказать — обе стороны:
- арендатор получает дополнительные самолеты, позволяющие поддерживать объем рейсов и пассажиропотока;
- арендодатель получает дополнительные доходы, которые нередко превышают прибыль от собственных маршрутов.
Проблемы с двигателями: французская Air Austral отказывается от самолетов A220-300
Несмотря на то что ситуация с двигателями, используемыми во флоте A220-300, постепенно улучшается, проблема полностью не исчезла. В аэропорту Риги (RIX) по-прежнему стоят несколько самолетов, снятых с эксплуатации из-за неисправностей двигателей.
Французская авиакомпания Air Austral, базирующаяся на острове Реюньон в Индийском океане, объявила, что из-за постоянных проблем с двигателями Pratt & Whitney GTF прекращает эксплуатацию всего флота Airbus A220-300. Компания планирует использовать свои три самолета A220-300 до следующего лета, надеясь на улучшение ситуации со стороны Airbus. По данным авиакомпании, у как минимум двух из трех самолетов в этом году возникли проблемы с двигателями.
Неофициально сообщается, что Air Austral намерена заключить контракт с Boeing на приобретение самолетов модели 737.