В Латвии временно меняется организация движения общественного транспорта.
В Латвии
Сегодня 17:06
На время модернизации железнодорожной сети вводятся новые маршруты и остановки: все подробности
В Латвии временно меняется организация пассажирских перевозок из-за ремонтных работ. Что надо знать?
Автотранспортная дирекция сообщает, что в связи с ремонтными работами по модернизации контактной сети на железнодорожной линии Тукумс с 17 октября по 5 ноября пассажиры на участке Кемери-Асари будут перевозиться автобусами, предоставленными компанией Vivi. Кроме того, с 20 октября будут внесены изменения в отдельные автобусные маршруты и открыт новый маршрут Дубулты-Тукумс, благодаря оперативному отклику перевозчика Tukuma auto.
Временно открывается новый региональный маршрут №7019 Дубулты-Тукумс
Рейсы выполняет перевозчик Tukuma auto:
- 16:40 — от автовокзала (возле Tukuma AO) до станции Дубулты (по рабочим дням; согласован с поездом из Дубулты в Ригу в 17:39);
- 17:10 — от автовокзала (возле Tukuma AO) до станции Дубулты (по рабочим дням; согласован с поездом из Дубулты в Ригу в 18:08);
- 17:45 — от станции Дубулты до Тукумса (по рабочим дням; согласован с поездом из Риги в Дубулты в 17:00);
- 18:15 — от станции Дубулты до Тукумса (по рабочим дням; согласован с поездом из Риги в Дубулты в 17:30).
Дополнительные изменения
Региональный маршрут №7041 Рига-Пуре-Талси-Валдемарпилс-Дундага:
- Рейс в 17:30 из Риги (по рабочим дням) теперь будет заезжать в Тукумс, остановка «Автовокзал (возле Tukuma AO)» в 18:39;
- Рейс в 6:05 из Талси (по рабочим дням) также будет заезжать в Тукумс, остановка в 6:58.
Региональный маршрут №7990 Рига-Стенде-Талси:
- Рейс в 16:40 из Риги (по рабочим дням) теперь заезжает в Тукумс, остановка «Автовокзал (возле Tukuma AO)» в 17:51;
- Рейс в 6:30 из Талси (по рабочим дням) — заезд в Тукумс в 7:44.
Изменения на коммерческом маршруте №K7955 (с 21 октября)
- Рейс в 9:00 из Рижского автовокзала теперь делает остановку в Тукумсе в 10:05;
- Рейс в 19:10 из Риги — остановка в Тукумсе в 20:13;
- Рейс в 13:00 из Вентспилса — остановка в Тукумсе в 14:55;
- Рейс в 19:30 из Вентспилса — остановка в Тукумсе в 21:25.