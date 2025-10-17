На время модернизации железнодорожной сети вводятся новые маршруты и остановки: все подробности

Автотранспортная дирекция сообщает, что в связи с ремонтными работами по модернизации контактной сети на железнодорожной линии Тукумс с 17 октября по 5 ноября пассажиры на участке Кемери-Асари будут перевозиться автобусами, предоставленными компанией Vivi. Кроме того, с 20 октября будут внесены изменения в отдельные автобусные маршруты и открыт новый маршрут Дубулты-Тукумс, благодаря оперативному отклику перевозчика Tukuma auto.