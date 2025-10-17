В Латвии
Сегодня 16:07
Цифры идут вниз: Латвия демонстрирует устойчивое снижение безработицы
Уровень фактической безработицы в Латвии в сентябре снизился до 6,2% — это на 0,2 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, сообщает Центральное статистическое управление.
По сравнению с сентябрем 2024 года уровень безработицы снизился на 0,4 процентного пункта.
Безработица среди женщин за месяц снизилась на 0,2 процентного пункта до 5,8%, среди мужчин - на 0,1 процентного пункта до 6,7%.
В сентябре в стране было 59,3 тыс. безработных, что на 1,8 тыс. меньше, чем в августе, и на 2,4 тыс. меньше, чем в сентябре 2024 года. За месяц число безработных среди мужчин сократилось до 31,6 тыс., среди женщин - до 27,8 тыс.
Уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости, составил в сентябре 4,7%, снизившись по сравнению с августом на 0,2 процентного пункта. По сравнению с сентябрем 2024 года уровень безработицы снизился на 0,4 процентного пункта.