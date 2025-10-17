Цифры идут вниз: Латвия демонстрирует устойчивое снижение безработицы

В сентябре в стране было 59,3 тыс. безработных, что на 1,8 тыс. меньше, чем в августе, и на 2,4 тыс. меньше, чем в сентябре 2024 года. За месяц число безработных среди мужчин сократилось до 31,6 тыс., среди женщин - до 27,8 тыс.