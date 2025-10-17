В Литве решили требовать компенсаций с наследников умершего в 2022 году Михаила Горбачева

Рассмотрев кассационную жалобу, расширенный состав судей Отдела по гражданским делам Верховного суда Латвии разъяснил, что обязанность по возмещению ущерба нельзя считать неразрывно связанной с лицом, поскольку она может быть исполнена и после смерти должника — денежную компенсацию ущерба могут выплатить наследники должника.