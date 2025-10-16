После споров в Сейме большинство депутатов поддержало местную "альтернативу" Стамбульской конвенции

Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство") сказала, что декларация и хороша, и плоха одновременно. По ее мнению, хорошим и нужным является любое намерение искоренить в Латвии насилие. Она отметила, что с момента принятия Стамбульской конвенции был принят ряд мер по борьбе с насилием, а также гораздо больше людей обратились за помощью. При этом, по мнению депутата, законопроект, разработка которого предусмотрена в декларации, может быть целесообразным и Сейм мог бы его подготовить. При этом, добавила Калниня-Лукашевица, эта декларация плоха тем, что одновременно создает иллюзию, будто может каким-либо образом служить альтернативой Стамбульской конвенции. Она отметила, что депутаты Сейма должны осознавать вес своих решений. Декларация - только декларация. пояснила она, добавив: "Такой декларацией мы не можем дать обязывающее поручение Кабинету министров".