Серьезно? Авиакомпания ввела плату за возможность откинуть сиденье

Большинство кресел эконом-класса теперь будут фиксированными “во имя личного пространства”, а тем, кто хочет чуть больше удобства, предлагают премиум-класс — 12 новых кресел с регулируемыми подголовниками и мягкой амортизацией, как в 787–9 Dreamliner. За ними расположатся 36 мест типа Extended Comfort — без функции наклона, но с чуть большим пространством для ног и перегородкой. При этом самые плотные ряды (20–31) получат минимальное расстояние между креслами, тогда как в первых рядах эконом-класса будет немного просторнее.