Серьезно? Авиакомпания ввела плату за возможность откинуть сиденье
Канадская бюджетная авиакомпания WestJet начала взимать дополнительную плату с пассажиров, которые хотят откинуть спинку своего кресла.
Нововведение всплыло случайно, когда перевозчик представил новый дизайн салона. Выяснилось, что теперь в эконом-классе спинки кресел зафиксированы, а возможность наклона доступна только в премиум-зоне — за отдельную плату, пишет Daily Mirror.
Компания пояснила, что в ближайшие месяцы самолеты Boeing 737–8 MAX и 737–800 пройдут обновление: появятся новые типы сидений и дополнительные ряды. Это, по словам представителей авиакомпании, поможет снизить себестоимость перевозки. Однако о том, что вместе с этим уменьшится и комфорт пассажиров, в рекламных материалах не упомянули.
Большинство кресел эконом-класса теперь будут фиксированными “во имя личного пространства”, а тем, кто хочет чуть больше удобства, предлагают премиум-класс — 12 новых кресел с регулируемыми подголовниками и мягкой амортизацией, как в 787–9 Dreamliner. За ними расположатся 36 мест типа Extended Comfort — без функции наклона, но с чуть большим пространством для ног и перегородкой. При этом самые плотные ряды (20–31) получат минимальное расстояние между креслами, тогда как в первых рядах эконом-класса будет немного просторнее.
Вице-президент по работе с клиентами компании WestJet заявил, что «новая конфигурация создана для того, чтобы каждый пассажир мог выбрать уровень комфорта, соответствующий его бюджету».
Однако не все эксперты согласны с таким объяснением. Как отмечает Daily Mirror, преподаватель авиационных наук Университета Макгилла Джон Градек усомнился в выгоде для пассажиров: «Воображение маркетологов авиакомпаний не перестает меня удивлять. Они убеждают нас, что если мы платим больше — получаем больше. На самом деле теперь мы просто платим за то, что раньше имели бесплатно».