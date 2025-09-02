Опасно ли летать бюджетными авиакомпаниями? Получен исчерпывающий ответ

Данные по страховым случаям подтверждают это мнение. «С начала года у нас было 2490 заявлений по задержкам поездок, большинство из которых связано с задержками перевозчиков», — объяснила она. Там, где бюджетные авиакомпании появляются в этих данных, раскрывается настоящая картина: «Бюджетные авиалинии обычно сталкиваются с большим количеством задержек и отмен из-за меньшего парка самолетов и ограниченного числа экипажей».