Опасно ли летать бюджетными авиакомпаниями? Получен исчерпывающий ответ
Минимальный сервис, узкие кресла и хаотичная посадка? Без сомнений. А что насчёт самого главного - безопасности полетов?
Исключений нет
Джордж Новак, президент и генеральный директор Национальной ассоциации авиаперевозчиков и бывший юрист FAA, работавший над вопросами авиационной безопасности в более чем 80 странах, считает так: «На большинстве рынков бюджетные авиаперевозчики так же безопасны, как и их конкуренты с полными тарифами».
Например, в Соединенных Штатах все авиакомпании коммерческих перевозчиков, эксплуатирующих крупные самолеты на регулярных маршрутах, подчиняются одинаковым правилам FAA.
«Нет никаких исключений по размеру, доходам или структуре тарифов», — говорит Новак.
Эта регуляторная защита распространяется по всему миру. «Даже небольшие авиаперевозчики в отдаленных регионах обязаны поддерживать минимальные стандарты безопасности», — отмечает Новак.
«Международная организация гражданской авиации проводит строгие проверки безопасности по всему миру».
Как же они экономят?
Бюджетные авиалинии достигают низких цен за счет операционной эффективности, а не за счет снижения требований к безопасности.
«Бюджетные авиалинии зарабатывают деньги, внедряя меры по сокращению затрат. Однако эти сокращения носят исключительно косметический характер», — объясняет Дин Ван Эс, генеральный директор Fast Cover Travel Insurance.
Они размещают больше кресел в самолетах, взимают отдельную плату за дополнительные услуги и выполняют рейсы по точкам, обходя дорогие хабы. Эти операционные особенности могут повлиять на ваш график — от задержек вылета до внезапной смены экипажа. Однако они не влияют на безопасность.
Ван Эс подчеркивает это различие: «Авиакомпании обязаны соблюдать нормативные требования, охватывающие все — от графиков технического обслуживания и подготовки пилотов до проверок безопасности. Регуляторы, такие как Федеральное управление гражданской авиации, обладают полномочиями приостанавливать эксплуатацию самолетов, если они считаются небезопасными по любой причине».
Крисси Вальдес, старший директор по операциям в Squaremouth, крупнейшей компании на рынке туристического страхования в США, раскрывает важный факт: «При покупке страховки страховые компании не интересуются, какой авиакомпанией пользуется путешественник, так как это не считается фактором риска».
Данные по страховым случаям подтверждают это мнение. «С начала года у нас было 2490 заявлений по задержкам поездок, большинство из которых связано с задержками перевозчиков», — объяснила она. Там, где бюджетные авиакомпании появляются в этих данных, раскрывается настоящая картина: «Бюджетные авиалинии обычно сталкиваются с большим количеством задержек и отмен из-за меньшего парка самолетов и ограниченного числа экипажей».
Почему люди все равно боятся?
Несмотря на эти доказательства, опасения у пассажиров сохраняются. Джессика Камеко Рукс, создательница контента о путешествиях, которая называет себя «королевой выживания на бюджетных авиалиниях», объясняет почему.
«Поскольку бюджетные авиалинии привлекают очень разную аудиторию — от новичков до тех, кто ориентируется исключительно на низкие цены, — вы можете столкнуться с пассажирами, которые менее знакомы с правилами поведения в путешествиях», — объясняет Рукс.
«Это может создавать впечатление «более грубого» опыта, но это не отражает стандарты безопасности авиакомпании».
Когда вы сталкиваетесь с минимальным сервисом и хаотичной посадкой по очень низкой цене, естественно предположить, что экономят на всем подряд. Мы судим о безопасности по тому, что видим, но настоящая безопасность обеспечивается в технических ангарах под строгим контролем регуляторов.
Вот несколько самых частых страхов
Возраст самолетов: этот страх ошибочен. Авиационные власти требуют более частых проверок и строгих протоколов обслуживания для стареющего флота.
Сокращение технического обслуживания: предполагается, что авиакомпании сами контролируют графики обслуживания, но в авиации это не так. «Гражданская авиационная власть почти наверняка закроет перевозчика, который не соблюдает минимальные стандарты безопасности задолго до того, как его деятельность станет опасной для пассажиров», — подчеркивает Новак. Графики обслуживания устанавливаются авиационными властями, и авиакомпании не могут их менять ради экономии.
Подготовка пилотов: все коммерческие пилоты должны соответствовать одинаковым требованиям сертификации, независимо от авиакомпании. Те же часы налета, тренировки на симуляторах, медицинские осмотры и периодическое обучение обязательны для всех пилотов.