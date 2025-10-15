Международная компания Froneri завершила сделку по приобретению бизнеса по производству мороженого Food Union

Планируется, что после одобрения Совета по конкуренции к Froneri перейдет бизнес по производству мороженого в Латвии, после его выделения в отдельное юридическое лицо. Завершение сделки ожидается в ближайшие месяцы. Бизнес по производству молочных продуктов, представленный предприятиями AО "Rīgas piena kombināts" и AО "Valmieras piens", не входит в сделку и останется в собственности Food Union. В ближайшие месяцы после консультаций с представителями сотрудников Food Union разработает план разделения производства мороженого и молочных продуктов в Латвии. Руководящие команды обоих бизнесов будут сформированы из нынешних сотрудников Food Union Latvia.