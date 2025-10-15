Международная компания Froneri завершила сделку по приобретению бизнеса по производству мороженого Food Union
Международный гигант по производству мороженого Froneri приобретает европейский бизнес Food Union, включая производство в Латвии. Сделка не затрагивает молочные активы, которые останутся в собственности Food Union.
Одна из крупнейших в мире компаний по производству мороженого Froneri заключила соглашение о приобретении европейского бизнеса по производству мороженого компании Food Union, включая производство мороженого в Латвии, сообщили в Food Union. Финансовые детали сделки не разглашаются.
Планируется, что после одобрения Совета по конкуренции к Froneri перейдет бизнес по производству мороженого в Латвии, после его выделения в отдельное юридическое лицо. Завершение сделки ожидается в ближайшие месяцы. Бизнес по производству молочных продуктов, представленный предприятиями AО "Rīgas piena kombināts" и AО "Valmieras piens", не входит в сделку и останется в собственности Food Union. В ближайшие месяцы после консультаций с представителями сотрудников Food Union разработает план разделения производства мороженого и молочных продуктов в Латвии. Руководящие команды обоих бизнесов будут сформированы из нынешних сотрудников Food Union Latvia.
Как отмечает Food Union, разделение позволит сосредоточиться на главных категориях продуктов с высокой добавленной стоимостью на внутреннем рынке Латвии и Балтии, а также на экспортных рынках.
"В последние годы усовершенствованная коммерческая стратегия, ориентированная на категории продуктов с высокой добавленной стоимостью, привела к росту доли рынка на внутренних рынках Балтии и двузначному росту на экспортных рынках Западной Европы и Ближнего Востока, в первую очередь в крупных торговых сетях. Спрос на качественные, свежие и полезные молочные продукты растет, и оставшийся молочный бизнес с историческими предприятиями Rīgas piena kombināts и Valmieras piens продолжит выполнять это обещание", - отметил генеральный директор Food Union в Европе и Латвии Артур Чирьевский.
Froneri - международная компания, созданная в 2016 году как совместное предприятие Nestlé и PAI Partners. Она представлена более чем в 25 странах, ее годовой оборот превышает 5 млрд евро, а штат насчитывает более 12 000 сотрудников.
Food Union Europe - ведущая компания по производству мороженого, молочной и замороженной продукции, работающая в основном в странах Скандинавии, Балтии и Румынии. Компания принадлежит инвестиционному фонду PAG Private Equity. В компании работает более 2200 сотрудников, а ее годовой оборот превышает 300 млн евро.